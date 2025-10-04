Na Apple TV+ nowy dobry thriller od twórców „Kulawych koni”. Ma tylko 8 odcinków

Apple TV+ prezentuje zwiastun długo wyczekiwanego thrillera „Down Cemetery Road”, w którym główne role grają, laureatka Oscara, BAFTA, Złotego Globu i Emmy Emma Thompson oraz zdobywczyni Złotego Globu i dwukrotna laureatka nagrody Oliviera Ruth Wilson. Thompson oraz Wilson są również producentkami wykonawczymi serii.

Nowy serialowy thriller w sieci. O czym opowie „Down Cemetery Road”?

W spokojnej dzielnicy Oksfordu dochodzi do eksplozji domu. Z miejsca tragedii znika dziewczynka, która mieszkała tam wraz z rodziną. Sąsiadka, Sarah (Wilson), obsesyjnie zaczyna poszukiwać zaginionej dziewczynki i prosi o pomoc prywatną detektyw Zoë (Thompson). Wkrótce obie kobiety zostają wciągnięte w skomplikowaną intrygę, która dowodzi, że niektórzy uznani za zmarłych wciąż żyją, a żywi znikają w zastraszającym tempie.

W obsadzie znaleźli się laureat nagrody BAFTA Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, nominowany do nagrody Emmy Tom Goodman-Hill, laureat BAFTA Darren Boyd, Tom Riley, nominowany do nagrody SAG Adam Godley, a także Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun i Aiysha Hart.

Ośmioodcinkowy serial „Down Cemetery Road” zadebiutuje na Apple TV+ dwoma odcinkami w środę, 29 października. Kolejne będą emitowane co środę, aż do 10 grudnia.

Serial został wyprodukowany przez 60Forty Films. Scenariusz napisała Morwenna Banks („Kulawe konie”), która pełni również funkcję producentki wykonawczej wraz z Jamiem Laurensonem, Hakanem Kousettą i Tomem Nashem z 60Forty Films, Emmą Thompson oraz autorem powieści, Mickiem Herronem. Za reżyserię odpowiada Natalie Bailey („Bay of Fires”).

„Down Cemetery Road” dołącza do uznanej i nagrodzonej Emmy szpiegowskiej serii Apple TV+ „Kulawe konie”, która została niedawno przedłużona na siódmy sezon. Premiera piątego sezonu „Kulawych koni” odbyła się 24 września 2025 roku, a scenarzystką obu serii jest Banks. Serial „Kulawe konie” oparty jest na popularnej serii książek „Slough House” autorstwa Micka Herrona. W roli głównej występuje laureat Oscara Gary Oldman.

