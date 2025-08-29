Polski thriller psychologiczny powraca. Z nową obsadą i w telewizji

Polsat wyemituje drugi sezon serialu „Krew”, wyreżyserowanego przez Marcina Ziębińskiego („Znaki”, „Komisarz Mama„) na podstawie irlandzkiego – „Blood”. Serial podbił serca fanów pełnokrwistą fabułą, znakomitymi kreacjami aktorskimi i atmosferą prowincjonalnego miasteczka, w którym nic nie jest takie, jakim się wydaje. W nowym sezonie zobaczymy 6 trzymających w napięciu odcinków, które zabiorą widzów w podróż pełną zwrotów akcji.

Co się działo w pierwszym sezonie?

Laura Gajewska (w tej roli Vanessa Aleksander) po wielu latach nieobecności wraca do rodzinnego domu, na wieść o nagłej śmierci swojej ukochanej mamy. Tajemnice wokół wypadku Marii (Małgorzata Foremniak) sprawiają, że nabiera ona podejrzeń i postanawia rozpocząć śledztwo na własną rękę. Przeszłość i teraźniejszość zaczynają się przeplatać, a każdy odcinek odsłania nowe elementy układanki, które prowadzą Laurę do odkrycia sprawcy domniemanej zbrodni. W premierowym sezonie wystąpili m.in. Vanessa Aleksander, Małgorzata Foremniak, Ireneusz Czop, Piotr Trojan oraz Piotr Głowacki.

Kryminalna historia w nowej odsłonie – czym zaskoczy nas drugi sezon?

Fabuła drugiego sezonu pogłębia historię rodzinnych sekretów, nierozliczonych krzywd i obsesji, które burzą pozorny spokój rodziny Gajewskich. Z bohaterami drugiej części spotykamy się w momencie, w którym z więzienia wychodzi Jerzy (Ireneusz Czop). Wraca do rodzinnej miejscowości z nadzieją na odbudowanie relacji z dziećmi.

Alicja (Katarzyna Z. Michalska) mierzy się z kryzysem w związku z Patrykiem (Kamil Kula) i pogarszającym się stanem zdrowia. Tragiczny wypadek Alicji oraz ciało znalezione w bagażniku jej auta- wywraca ich życie do góry nogami. Bohaterowie po raz kolejny zostają zmuszeni do zmierzenia się z prawdą i odpowiedzią na pytanie: czy więzy rodzinne są na tyle silne, by przetrwać każdą odkrytą tajemnicę?

Polski hit powraca. Nowa obsada

W głównych rolach zobaczymy m.in. Katarzynę Z. Michalską, Ireneusza Czopa, Kamila Kulę, a także Vanessę Aleksander, czy Piotra Głowackiego. Do obsady dołączyli także: Maciej Musiałowski, Olaf Lubaszenko, Monika Krzywkowska oraz Izabela Dąbrowska wnosząc nowe emocje i poruszające wątki do tej gęstej, psychologicznej opowieści.

Obecnie produkcję można oglądać na platformie Polsat Box Go. Drugi sezon serialu zadebiutuje w piątek, 5 września 2025 roku, o godz. 22:05 na Polsacie.

