Polskie gwiazdy wracają do survivalowego programu. Iskrzy już w zwiastunie

W 2. sezonie „Good Luck Guys” 12 nowych, znanych uczestników – influencerów, celebrytów i postaci medialnych – zostanie brutalnie wyjętych ze swojej strefy komfortu, by pokonać swoje słabości i stanąć do rywalizacji. Ich celem będzie zdobycie 100 tys. zł na rzecz wybranej organizacji charytatywnej. Połączeni w sześć wyjątkowych duetów zmierzą się nie tylko z trudnymi wyzwaniami, ale także nową rzeczywistością, w której każda relacja może okazać się kluczowa… lub zgubna. W programie nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji, rodzących się przyjaźni, ostrych konfliktów i strategicznych sojuszy, które mogą przesądzić o losach gry.

Kogo zobaczymy w 2. sezonie „Good Luck Guys”?

Wśród uczestników zobaczymy: dziennikarkę i celebrytkę Monikę Goździalską, aktora i zwycięzcę 12. edycji Tańca z Gwiazdami Piotra Mroza, influencerkę beauty Paulinę Hornik, tiktokera Cezarego „Czaro” Nykla, supermodelkę i osobowość medialną Karolinę Pisarek, piosenkarza Pawła „Czadomana” Dudka, ekspertkę transformacji holistycznej i influencerkę Tamarę Gonzalez Perea, influencera Mikołaja „Tyszkę” Tyszkiewicza, dziennikarza i reportera Damiana Glinkę, jednego z najpopularniejszych polskich drag queen oraz trenera personalnego Mariusza „Dżagę” Ząbkowskiego oraz dwójkę influencerów i osobowości medialnych – Nadię Długosz, która zyskała popularność dzięki kanałowi Beksy oraz Jakuba Cheera, znanego jako polski Jeffree Star. Prowadzącym show, tak jak w sezonie pierwszym, jest QCZAJ.

W nowym sezonie uczestnicy zostaną zabrani na bezludne, tropikalne wybrzeże Tajlandii. 12 celebrytów porzuci swoje wygodne życie, by zmierzyć się nie tylko z fizycznymi i logicznymi wyzwaniami, ale także z ekstremalnymi warunkami. Upał sięgający ponad 40 stopni, brak jedzenia i każdy dzień będący walką z naturą, głodem i własnymi słabościami – to codzienność w obozie. Uczestnicy dobrani w duety będą musieli sprostać wymagającym zadaniom i wyczerpującym konkurencjom. Liczyć się będzie spryt, odporność fizyczna i emocjonalna oraz umiejętność radzenia sobie w grupie.

Zobaczcie pierwszy zwiastun kolejnej odsłony:

2. sezon „Good Luck Guys” już 5 września zadebiutuje na platformie Prime Video z trzema pierwszymi odcinkami. Kolejne będą pojawiać się co tydzień, aż do ekscytującego finału sezonu 10 października.

Czytaj też:

50+ najlepszych seriali i filmów true crime. Lista ostatecznaCzytaj też:

Aktor z „Reniferka” nie do poznania w nowym miniserialu HBO Max. Zobaczcie sami