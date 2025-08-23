Ten polski serial na HBO Max warto nadrobić. 12 mocnych odcinków

Dwa sezony – w tym każdy po 6 odcinków – wciągająca akcja i uwielbiani aktorzy. Na HBO Max obejrzycie teraz „Pakt”, krótki serial z 2015 roku, który pokochali widzowie, przyznając mu ocenę 7,6/10 na polskim Filmwebie.

Polski serial na HBO Max, który warto obejrzeć. O czym jest „Pakt”?

Głównym bohaterem „Paktu” jest Piotr (grany przez Marcina Dorocińskiego), znany dziennikarz śledczy, którego poznajemy w trakcie burzy medialnej, jaką wywołała jego ostatnia publikacja prasowa na temat dużej afery finansowej w dzienniku „Kurier”. Z pomocą Weroniki, agentki CBŚ, Piotr odkrywa drugie dno tej sprawy. Kiedy wydaje mu się, że już wyjaśnił zagadkę, nagle dostaje tajemniczą wiadomość. Sprawa zaczyna się komplikować, zataczając coraz szersze kręgi wśród ludzi polityki i wielkiego biznesu. Okazuje się, że historia ma swój początek w czasach transformacji ustrojowej. Pokolenie, które wtedy wkraczało w dorosłość, to ludzie, którzy często zrobili szybkie, spektakularne kariery i zdobyli, nie zawsze legalnie, wielkie pieniądze. Teraz przychodzi im zapłacić za wybory i decyzje z przeszłości.

W drugim sezonie serii Grodecki odkrywa skandal seksualny, w który zamieszany jest jeden z ministrów. Z determinacją walczy, aby ujawnić niewygodne szczegóły zdarzenia. Stoi przed nim podwójnie trudne zadanie – odkrycie prawdy oraz ochrona wykorzystanej seksualnie młodej ofiary. Jednocześnie na Śląsku dochodzi do tragicznego wypadku w kopalni. Doprowadza on do konfrontacji między przybyłym na miejsce katastrofy premierem, a silną i pełną ideałów prezydent Bytomia, Anną Wagner. Od tego momentu zaczyna się medialna walka o to, czyja wersja zdarzeń jest prawdziwa. Splot wypadków zdestabilizuje sytuację polityczną w Polsce.

W serialu „Pakt”, oprócz Marcina Dorocińskiego, zobaczycie: Adama Woronowicza, Borysa Szyca, Magdalenę Popławską, Filipa Pławiaka, Zbigniewa Zamachowskiego, Kingę Preis czy Łukasza Simlata.

Całe dwa sezony „Paktu” są dostępne do obejrzenia na HBO Max. Jeżeli szukacie dobrego seansu na weekend, koniecznie sprawdźcie ten tytuł.

