Netflix ogłosił świetną wiadomość! To nie koniec uwielbianego serialu

Netflix ogłosił, że „Bridgertonowie” doczekają się 5. i 6. sezonu. Bohaterowie serii podbili serca widzów na całym świecie od kiedy Netflix i Shondaland zaprezentowali w 2020 roku ten już kultowy serial. Każdy z trzech dotychczasowych sezonów trafił na listę najpopularniejszych produkcji Netflixa, a sezony 1. i 3. zajmują obecnie odpowiednio 5. i 7. miejsce. Uwielbiany przez fanów prequel, „Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów”, zdominował globalny ranking Top 10.

4. sezon „Bridgertonów”. Będzie o Benedikcie

Tymczasem najbliżej premiery jest sezon 4., którego premiera planowana jest na 2026 rok. Ta odsłona skupia się na drugim synu, żyjącym w stylu artystycznej bohemy, Benedikcie (Luke Thompson). Niechętny do ustatkowania się, w przeciwieństwie do swoich braci, zmienia nastawienie po spotkaniu intrygującej Srebrnej Damy podczas balu maskowego organizowanego przez jego matkę.

W obsadzie pojawią się: Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Simone Ashley (Kate Sharma), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Katie Leung (Lady Araminta Gun), Michelle Mao (Rosamund Li), Emma Naomi (Alice Mondrich), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Hugh Sachs (Brimsley), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), and Isabella Wei (Posy Li).

4. sezon „Bridgertonów” składał się będzie z 8 odcinków.

