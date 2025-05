Powraca największy serialowy hit od lat. Ma na koncie 11 nagród Emmy

Twórcą serialu jest Christopher Storer, który pełni również funkcję producenta wykonawczego. „The Bear” opowiada historię Carmen „Carmy'ego” Berzatto – młodego, utalentowanego szefa kuchni z renomowanej sceny gastronomicznej, który wraca do rodzinnego Chicago, by poprowadzić podupadający rodzinny bar z kanapkami po śmierci brata. Serial pokazuje kulisy intensywnego życia w kuchni, walkę z żałobą, napięcia rodzinne i wyzwania związane z prowadzeniem biznesu.

Co wiemy o 4. sezonie „The Bear”?

Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) i Richard „Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) nieustannie dążą do perfekcji. Chcą nie tylko przetrwać, ale także wznieść „The Bear” na nowy poziom. Na każdym kroku czekają ich nowe wyzwania, którym muszą sprostać. W tym sezonie walka o perfekcję to już nie tylko kwestia rozwoju – to także czas trudnych wyborów i decyzji o tym, co naprawdę warto ocalić.

W obsadzie znaleźli się również: Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas i Matty Matheson, Oliver Platt i Molly Gordon.

„The Bear” trzykrotnie został wyróżniony tytułem Programu Telewizyjnego Roku przez Amerykański Instytut Filmowy (AFI). Drugi sezon zdobył aż 11 nagród Emmy – najwięcej w historii wśród seriali komediowych w jednym roku. Produkcja została także doceniona przez szereg prestiżowych instytucji, w tym Złote Globy, Gildię Aktorów Ekranowych, Gildię Scenarzystów, Gildię Reżyserów, Gildię Producentów, a także nagrodami Peabody’ego, Critics Choice, NAACP Image Awards, Independent Spirit Awards, MPSE Golden Reel Awards, CAS Awards, ACE Eddie Awards i TCA.

Kiedy premiera 4. sezonu „The Bear” na Disney+?

Czwarty sezon uwielbianego przez widzów i krytyków serialu „The Bear” pojawi się już 26 czerwca na platformie Disney+. Wszystkie 10 odcinków będzie dostępnych w dniu premiery.

Czytaj też:

Nowy duński thriller od dziś na Netflix! Tylko 6 odcinków!Czytaj też:

Tylko 4 odcinki i na faktach. Nowy miniserial hitem Disney+