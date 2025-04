Wraca jeden z najlepszych seriali ostatnich lat! Nicole Kidman jako tajemnicza guru

To jeden z tych seriali, które klimatem przypominają „Biały Lotos” i przypadną do gustu każdemu, kto uwielbia hit Max. „Dziewięcioro nieznajomych” wraca z 2. sezonem, a jeżeli jeszcze nie oglądaliście pierwszej odsłony, zazdrościmy i zachęcamy do nadrabiania.

„Dziewięcioro nieznajomych” to historia dziewiątki różniących się od siebie osób, które przyjeżdżają do Tranquillum – tajemniczego ośrodka odnowy biologicznej obiecującego „pełną transformację”. Na miejscu goście dają się oczarować enigmatycznej Maszy, która zrobi wszystko, by ich uleczyć. Z każdym kolejnym dniem wybuchowa grupa zbliża się coraz bardziej do skraju wytrzymałości. W pierwszym sezonie zagrali między innymi Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Luke Evans, Sama Weaving, Michael Schannon czy Bobby Cannavale.

Powraca jeden z najlepszych seriali ostatnich lat. Idealny dla fanów „Białego Lotosu”

Prime Video podzieliła się teraz zdjęciami z 2. sezonu opowieści, w którym dziewięcioro nowych nieznajomych spotyka się, aby poddać się psychodelicznej terapii Maszy w Zauberwald, położonym w zapierających dech w piersiach austriackich Alpach.

„Dziewięcioro nowych nieznajomych, połączonych ze sobą w sposób, którego nigdy by się nie spodziewali, zostaje zaproszonych przez tajemniczą guru Maszę Dmitrichenko (Nicole Kidman) na transformacyjny retreat w austriackich Alpach. W ciągu tygodnia Masza doprowadza ich na skraj emocjonalnej wytrzymałości. Czy uda im się przetrwać? Czy osiągnie zamierzony cel? Masza jest gotowa na wszystko, aby uzdrowić nie tylko uczestników, ale i siebie” – czytamy w opisie nowego sezonu.

Oprócz Nicole Kidman w kolejnej pojawią się: Henry Golding, Lena Olin, Annie Murphy, Christine Baranski, Lucas Englander, King Princess, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers, Mark Strong oraz Aras Aydin.

Dwa pierwsze z ośmiu odcinków 2. sezonu „Dziewięciorga nieznajomych” zadebiutują globalnie na Prime Video (z wyłączeniem USA) 22 maja 2025 roku, a kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień.

Czytaj też:

2 perełki od Netflix i aż 15 hitów na Max. Co nowego dziś na streamingach?Czytaj też:

Szokujące dane: TVP VOD w marcu tuż za Netfliksem! Polacy oglądają masowo jeden serial