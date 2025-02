Aktor z „Sex Education” Netfliksa skazany na 15 lat więzienia. Jego najmłodsza ofiara miała 6 lat

24-letni aktor pochodzący z Shropshire został opisany w sądzie jako „manipulator” i „drapieżnik seksualny”. W sumie miał skrzywdzić pięć ofiar i opisano jego zachowanie, jako „nawyk” i „styl życia”. Sędzia Neil Chawla skazując Alexandra Westwooda na 15 lat więzienia podkreślił, że aktor wykorzystał swoją „drugorzędną sławę”, aby żerować na podatnych na wpływy, niewinnych, młodych ofiarach. Podczas odczytywania wyroku, gwiazdor „Sex Education” nie okazał żadnej skruchy – uśmiechał się wysłuchując słów sędziego.

W grudniu 2024 roku Westwood został już uznany winnym przestępstw seksualnych wobec małego dziecka, chłopca w wieku 9 lat oraz dwóch nastoletnich dziewcząt. Wszystkie z ofiar zgłosiły się do niego, aby pomógł im podszkolić się aktorsko. Sędzia podkreślił, że zachowanie Westwooda miało „katastrofalne konsekwencje dla pięciu ofiar” dodając, że aktor wykazał się „obojętną postawą” i „arogancją”.

Szczegóły zbrodni aktora z hitu Netfliksa. Lata nadużyć seksualnych

Według BBC, Westwood zaczął znęcać się nad najmłodszą z ofiar, gdy miał 10 lat, a ona sześć. To, według prokuratora Andrew Wallece'a doprowadziło do lat „normalizacji nadużyć seksualnych”.

Między listopadem 2020 roku a wrześniem 2021 roku Westwood zgwałcił i molestował seksualnie studentkę aktorstwa, której udzielał lekcji. Zmusił ją m.in. do rozebrania się do naga, podczas gdy wygłaszała monolog Ofelii z „Hamleta”. Aktor molestował ją seksualnie i zgwałcił po rozmowie, która dotyczyć miała sceny masturbacji z „Bridgertonów”. Ponadto mężczyzna groził swojej ofierze, że zgłosi sprawę dyrektorowi szkoły teatralnej, do której uczęszcza, jeżeli przerwie spotkania z nim. Później kazał jej też podpisać umowę posłuszeństwa. W razie jej zerwania kobieta miała mu zapłacić 36 tys. funtów.

Nad drugą nastolatką aktor znęcał się w okresie między majem a sierpniem 2021 roku. Zmuszał ją do odgrywania niestosownych scenariuszy, kazał jej się rozbierać, dotykał jej ciała.

W trakcie rozprawy mówiono także o sytuacji z 10-letnim chłopcem, którego 18-letni Westwood miał zmuszać do „dotykania się” w ramach „zabawy”.

Trzy ofiary Westwooda, które stanęły przed sądem, wspierały się nawzajem, czytając oświadczenia dotyczące skutków jego nadużyć. Pierwsza studentka powiedziała, że ma ataki paniki od czasu nadużyć i zaczęła „gardzić wszystkim, co ma związek z aktorstwem, mimo że było to jej pasją”. Inne ofiary mówiły o cierpieniu na klaustrofobię i lęki, a także o niskiej samoocenie.

