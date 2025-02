Syn słynnego aktora zabił chirurga i rozczłonkował zwłoki. W końcu prawda wyjdzie na jaw

Syn znanego hiszpańskiego aktora Rodolfo Sancho, znanego z takich tytułów jak „Zorro” czy „Dziedzice ziemi” na Netflix, z zimną krwią zabił kolumbijskiego chirurga Edwina Arriety. Serial, który teraz stworzył o tej sprawie uznany twórca filmów dokumentalnych Jose Gomez, powstał na podstawie kilkudziesięciu wywiadów, przeprowadzonych w Kolumbii, Tajlandii i Hiszpanii.

„A Recipe for Murder”. W końcu usłyszymy prawdę o sprawie

Kolumbijski chirurg Edwin Arriety zginął na rajskiej wyspie w Tajlandii z rąk Daniela Sancho – 29-letniego początkującego szefa kuchni znanego z filmów na YouTube. Sancho, syn jednego z najsłynniejszych hiszpańskich aktorów Rodolfo Sancho, został osądzony przez tajlandzki sąd i skazany na dożywocie. Mimo że proces był szeroko relacjonowany przez światowe media, nadal nie wiadomo, co łączyło Arrietę z Sanchem. Serial poszukuje prawdy nie tylko o ich relacji, ale także o podwójnym życiu, jakie prowadzili obaj mężczyźni. Znany dokumentalista Jose Gomez, badając toksyczny związek, kulisy szokującego odkrycia poćwiartowanego ciała i późniejsze śledztwo, rzuca światło na rolę tajlandzkiego systemu prawnego, mediów, a nawet samych widzów.

„A Recipe for Murder” opiera się na wywiadach z ponad 50 osobami z Kolumbii, Tajlandii i Hiszpanii, które rzucają światło na sprawę brutalnego morderstwa Edwina Arriety. Wśród kolumbijskich rozmówców znaleźli się jego najbliżsi – rodzice, krewni oraz przyjaciele, dzielący się własną percepcją i wspomnieniami związanymi z tragedią.

Tajlandzka perspektywa obejmuje kluczowe postacie zaangażowane w śledztwo. W dokumencie wypowiadają się m.in. generał tajlandzkiej policji, odpowiedzialny za aresztowanie Daniela Sancho, oraz funkcjonariusz znany z rekonstrukcji wideo z podejrzanym. Ważne wątki dopełniają relacje prawnika rodziny Arriety, tłumacza obecnego podczas spowiedzi Sancho oraz księdza towarzyszącego mu w więzieniu na Koh Samui.

Hiszpańska część materiału koncentruje się na komentarzach dziennikarzy, kryminologów oraz ekspertów w dziedzinie psychologii sądowej. Wśród rozmówców znajdują się hiszpańska prawniczka reprezentująca rodzinę Arriety oraz były obrońca Daniela Sancho.

Premiera 5-odcinkowej serii dokumentalnej „A Recipe for Murder” zaplanowana jest na 23 lutego wyłącznie na platformie SkyShowtime. Tego dnia dodane zostaną pierwsze trzy odcinki, a kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień.

