Prime Video ujawnia prowadzących i gości nowego programu. Zobaczymy m.in. Tede

Ośmioodcinkowy program Prime Video „Rap Generation” wyłoni najbardziej obiecujących młodych raperów w kraju, oferując im platformę do zaprezentowania swych umiejętności szerszej publiczności i zainspirowania widzów do podążania za swoją pasją. Uczestnicy programu Prime Video zamieszkają razem w Rap House, by przygotowywać się i szkolić pod opieką profesjonalistów. Zwycięzca programu otrzyma kontrakt fonograficzny z wytwórnią Warner Music Poland.

Rolę gospodarzy programu powierzono wokalistce i autorce tekstów Zalii oraz członkom grupy DRE$$CODE: Miłoszowi Kuleszy i MIÜ.

Występy młodych artystów zostaną ocenione przez jury w składzie: Young Leosia, Pezet i Malik Montana, a następnie wybrani uczestnicy będą szlifować swoje talenty w RAP HOUSE pod czujnym okiem profesjonalistów: jednego z najpopularniejszych polskich producentów muzyki rapowej, kompozytora i muzyka: Sir Micha, rapera i zdobywcę trzech złotych płyt VNM, oraz rapera, kompozytora i autora tekstów Mr Polska.

Goście specjalni „Rap Generation”. Zobaczymy m.in. Oliwkę Brazil, Bambi i Tede

Na uczestników muzycznego talent show oprócz wyzwań i zmagań czekają także niecodzienni goście specjalni, którzy dodatkowo wesprą młode talenty w realizacji ich marzeń. Wśród nich zobaczymy ikonę nowej fali polskiego rapu Bambi, legendarnych raperów Tedego, Włodiego, Abradaba, producentów muzycznych takich jak Deemz, Francis, Favst, Matheo czy producenta muzyki filmowej Czarnego HIFI oraz raperkę i wokalistkę Oliwkę Brazil. Za deckami pojawi się dj Neen Nah – wszechstronna postać na polskiej scenie klubowej, członkini kolektywu DJskiego International Girls DJ's.

Program „Rap Generation” zadebiutuje już wiosną wyłącznie na Prime Video.

