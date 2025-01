Serial „Genialna Morgan” podbija Disney+. Widzowie kochają zagadki

Serial „Genialna Morgan” został stworzony na podstawie popularnej francuskiej serii „Haut Potentiel Intellectuel (HPI)”. W główną rolę wcieliła się Kaitlin Olson („Hacks”, „U nas w Filadelfii”, „Wygrane marzenia”), która oprócz tego również pełni funkcję producentki.

Zagadki, humor i skutki ponadprzeciętnej inteligencji – „Genialna Morgan” podbija Disney+

„Genialna Morgan”, serial autorstwa Drew Goddarda („Dobre miejsce”, „Marsjanin”) z Kaitlin Olson w roli głównej, opowiada o obdarzonej wyjątkowym umysłem samotnej matce, której niekonwencjonalny talent do rozwikływania zbrodni prowadzi do niezwykłej i bezkonkurencyjnej współpracy z doświadczonym detektywem o dość podręcznikowym podejściu. Wątek poboczny dotyczy Morgan, która korzysta z pomocy i zasobów policji w Los Angeles, aby dowiedzieć się, co stało się z jej pierwszym chłopakiem, Romanem, ojcem jej najstarszej córki Avy, który zaginął, gdy Ava była jeszcze niemowlęciem.

W rolach głównych obok Kaitlin Olson występują: Daniel Sunjata jako Karadec, Javicia Leslie jako Daphne, Deniz Akdeniz jako Lev „Oz” Ozdil, Amirah J jako Ava, Matthew Lamb jako Elliot oraz Judy Reyes jako Selena.

Produkcją serialu „Genialna Morgan” zajęło się ABC Signature, które do współpracy zaprosiło doświadczonych twórców. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się Drew Goddard i Sarah Esberg z Goddard Textiles oraz Todd Harthan.

