Obejrzymy „Wicked” i „Gladiatora II” w internecie! Platforma ogłasza plany

Podczas pierwszej polskiej edycji wydarzenia Prime Video Presents, Prime Video ogłosiło dziś szereg nowych polskich produkcji własnych i ujawniło dodatkowe informacje na temat wcześniej zapowiadanych premier. W uroczystej gali udział wzięli artyści i gwiazdy świata show-biznesu, w tym Doda, Pezet, Young Leosia, Malik Montana, Izabela Kuna, Barbara Kurdej-Szatan, Igor Kwiatkowski, Ignacy Lis, Cezary Pazura i Wojciech Szczęsny.

„Wicked” i „Gladiator II” w internecie! Platforma ogłasza głośne premiery

Platforma ogłosiła trzy nowe polskie produkcje własne i ujawniła dodatkowe informacje na temat trzech wcześniej zapowiadanych premier. Zaprezentowano również listę lokalnych hitów filmowych w ramach subskrypcji Amazon Prime, w tym „Kulej”, „Drużyna AA”, „Przepiękne”, które pojawią się na platformie w 2025 roku, zaraz po swoich premierach kinowych.

Oprócz szerokiego wyboru programów premium dostępnych w ramach subskrypcji Amazon Prime, Prime Video poinformowało o nadchodzących nowościach do kupienia i wypożyczenia za pośrednictwem Prime Video Store, w tym przebojach kinowych „Wicked”, „Dziki robot”, „Minecraft” czy „Gladiator II”.

Polskie produkcje własne Prime Video na 2025 rok

„Skoczkowie”



Fascynujący serial dokumentalny, który zagłębia się w świat polskich skoków narciarskich, przedstawiając sylwetki najwybitniejszych zawodników tego sportu. Widzowie mają okazję poznać nie tylko sportowe osiągnięcia legend takich jak Adam Małysz, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła, ale również ich życie prywatne, pasje oraz wyzwania, z jakimi mierzą się na co dzień.

Serial ukazuje kulisy rywalizacji na najwyższym poziomie, relacje między skoczkami, wpływ presji mediów i oczekiwań kibiców, a także rolę rodziny i przyjaciół w ich karierach. Skoczkowie to inspirująca opowieść o determinacji, pasji i ludzkich emocjach, pokazująca, jak sport potrafi kształtować życie jednostek i całego społeczeństwa.



Film dokumentalny o Wojciechu Szczęsnym



Film o jednym z najwybitniejszych polskich bramkarzy w historii zadebiutuje jesienią 2025 roku. Pokaże Wojciecha Szczęsnego takim, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Po raz pierwszy jeden z najlepszych bramkarzy na świecie podzieli się najbardziej intymnymi momentami swojej piłkarskiej kariery i życia osobistego. Ekipa filmowa towarzyszyła Szczęsnemu i jego żonie Marinie w trakcie przygotowań do nowych życiowych ról, wielkich turniejów i meczów o wszystko, pokazując jego życie jako męża, ojca i syna. Kamery towarzyszyły także Wojtkowi w historycznym momencie dołączenia do legendarnej FC Barcelony.



„Rap Generation”



Nowe 8-odcinkowe muzyczne talent show z elementami reality. Nowa produkcja zaprezentuje najlepszych młodych, aspirujących raperów w kraju - jeden z nich będzie miał szansę na zdobycie sławy. Uczestnicy będą razem mieszkać i trenować pod okiem profesjonalistów, by w finale zawalczyć o główną nagrodę - kontrakt płytowy z Warner Music Poland.

Wśród jury programu zobaczymy prawdziwą legendę gatunku - Pezeta, okrzykniętego jednym z największych polskich raperów wszech czasów, wokalistkę, raperkę i autorkę tekstów, która największą popularność zdobyła dzięki utworowi "Szklanki" Young Leosię oraz rapera i producenta muzycznego Malika Montanę, którego utwory zdobywają miliony wyświetleń na platformach muzycznych.



„LOL: Kto Się Śmieje Ostatni”, sezon 3.



Prime Video ujawniło datę premiery, zwiastun oraz uczestników 3. sezonu „LOL: Kto Się Śmieje Ostatni”, który zadebiutuje na platformie 17 stycznia 2025 roku. W nowym sezonie fani show komediowego będą mogli zobaczyć na ekranie wybitnego aktora teatralnego i filmowego Andrzeja Seweryna, popularną aktorkę oraz autorkę książek i scenariuszy Izabelę Kunę, znaną z ról komediowych zarówno w kinie jak i na deskach teatrów Barbarę Kurdej-Szatan, cenionego aktora teatralnego, filmowego i kabaretowego Michała Czerneckiego oraz wschodzącą gwiazdę młodego pokolenia Ignacego Lissa.

W programie wystąpią także najbardziej zabawni komicy i kabareciarze – Rafał Rutkowski, podróżujący po świecie mistrz stand-upu Piotrek Szumowski oraz człowiek o wielu twarzach Igor Kwiatkowski. W show powagę postarają się zachować także znane influencerki – youtuberka, podróżniczka i miłośniczka Azji Aga Grzelak oraz jedna z najbardziej lubianych polskich osobowości internetowych Basia Cichocka-Mruk, znana w sieci jako Ta Typiara.

W sześcioodcinkowym show dziesięcioro uczestników pod czujnym okiem kamer i jeszcze czujniejszym spojrzeniem gospodarza programu, ikony polskiej komedii Cezarego Pazury, będą na wszelkie możliwe sposoby rozśmieszać siebie nawzajem, próbując przy tym samemu się nie zaśmiać. Po pierwszym śmiechu przeciwnik dostaje ostrzeżenie w postaci żółtej kartki, a druga nieudana próba zachowania powagi kończy się czerwoną kartką, która eliminuje go z gry. Nagrodą dla uczestnika, który najdłużej wytrzyma bez śmiechu będzie 100 tysięcy złotych na wybrany cel charytatywny.



Serial dokumentalny o Dodzie



Serial dokumentalny opowiadający historię Doroty „Dody” Rabczewskiej, której życie osobiste i kariera odzwierciedlają istotne zmiany w polskiej popkulturze. Produkcja przedstawi barwne i kontrowersyjne życie jednej z najsłynniejszych polskich artystek. Widzowie poznają jej burzliwe związki i bardzo emocjonalne rozstania, a także liczne konflikty z mediami i innymi celebrytami.

Serial przedstawi Dodę jako bezkompromisową artystkę, która nieustannie dąży do celu, bez względu na koszty – od jej debiutu w Teatrze Buffo po decyzję o zakończeniu kariery muzycznej.

Poświęcona artystce seria pokaże także nieznaną dotąd stronę Dody i będzie towarzyszyć jej podczas rodzinnych uroczystości, spotkań z przyjaciółmi, a także opowie o jednych z najbardziej bolesnych doświadczeń w jej życiu. W serialu wezmą udział najbardziej znane postaci polskiego show-biznesu.



„The 50”



Nowy, ekscytujący reality show łączący strategię, sojusze i zaskakujące zwroty akcji, w którym uczestnicy rywalizują o główną nagrodę. W produkcji wystąpi 50 najpopularniejszych polskich influencerów i gwiazd reality, którzy zmierzą się ze sobą wystawiając na próbę swoją zwinność i logiczne myślenie.

Format wyróżnia się niecodziennym założeniem – uczestnicy walczą nie tylko dla siebie, ale także dla swoich fanów, spośród których jeden zdobędzie główną nagrodę pieniężną, a jej wysokość zależeć będzie od przebiegu wyzwań i zaangażowania uczestników w grę. Ośmioodcinkowa seria będzie pełna emocji, zwrotów akcji i niespodzianek. W trakcie rywalizacji uczestnicy będą nie tylko walczyć o przetrwanie, ale także zawierać nowe sojusze i wzniecać stare konflikty. Ich strategiczne decyzje mogą całkowicie zmienić przebieg gry, dostarczając widzom nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Lokalna wersja show z powodzeniem wystartowała w tym roku na Prime Video w Niemczech.Czytaj też:

Polski hit Max wraca z 3. sezonem! Na to czekali wielbiciele seriali kryminalnychCzytaj też:

Mamy już Snape'a i Dumbledore'a. Co wiemy o serialu „Harry Potter”?