Mamy już Snape'a i Dumbledore'a. Co wiemy o serialu „Harry Potter”?

13 lat. Tyle minęło od premiery ostatniego filmu z serii „Harry Potter”. Teraz wszyscy z niecierpliwością na twarzy czekają na serial, którego produkcję już kilka miesięcy temu zapowiedziała platforma Max. Fani przygód małego czarodzieja zachodzą w głowę, kto wcieli się w ich ulubione postaci. Tymczasem do sieci trafiają strzępki informacji na ten temat. Kto jest przypisywany już do poszczególnych ról? To wszystko, co wiemy o obsadzie serialu „Harry Potter”.

Kto zagra w serialu o Harrym Potterze?

Kto zagra Snape'a?

Według najnowszych informacji, podanych przez „The Hollywood Reporter”, Paapa Essiedu, aktor znany z głośnego serialu „Mogę cię zniszczyć” łączony jest z rolą Severusa Snape'a, którą w oryginalnych filmach zagrał Alan Rickman. Essiedu oglądać mogliśmy ostatnio też w filmie „The Outrun” z Saoirse Ronan, thrillerze „The Lazarus Project” czy w „Czarnym lustrze” na Netflix. Snape był nauczycielem w Szkole Magii i Czarodziejstwa Hogwart oraz opiekunem domu Slytherin.

To będzie nowy Dumbledore?

Na finiszu ma być także zawiązanie umowy twórców serialu z 64-letnim aktorem Markiem Rylancem – zdobywcą Oscara za rolę w „Moście szpiegów”, którego widzowie znają z szeregu innych wcieleń w głośnych produkcjach jak „Dunkierka”, „Proces siódemki z Chicago” czy „Nie patrz w górę”. Rylance ma wcielić się w Albusa Dumbledore'a, dyrektora szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie i zarazem najpotężniejszego czarodzieja swoich czasów.

Kto łączony jest z rolą Hagrida?

Z rolą uwielbianego Hagrida łączonych jest kilku aktorów, w tym Mark Addy, odtwórca roli Roberta Baratheona w serii „Gra o tron”, Nick Frost znany z „Wysypu żywych trupów” czy Alfred Molina, którego dobrze znamy z roli doktora Octopusa w „Spider-Manie”.

Cillian Murphy zagra Voldemorta?

Od jakiegoś czasu pojawiają się plotki, że Voldemorta mógłby zagrać nikt inny a Cillian Murphy, czyli słynny Oppenheimer i „Tommy” z „Peaky Blinders”. W przeciekach znajdziemy też Waltona Gogginsa, którego publiczność kojarzyć może z „Synów Anarchii” czy „Nienawistnej ósemki” czy Jamie'ego Campbella Bowera, znanego ze „Stranger things” czy „Harry'ego Pottera i Insygnia Śmierci: Część I”.

McGonagall prosto z „Rodu Smoka”?

A kto może zagrać profesor McGonagall? W tym miejscu wymieniane są między innymi takie aktorki jak Eve Best, którą ostatnio oglądaliśmy w „Rodzie Smoka” czy Lesley Manville („Paryż pani Harris”, „Nić widmo”).

Kiedy premiera serialu „Harry Potter”?

Według „Variety”, dyrektor generalny Warner Bros. Discovery David Zaslav ogłosił w lutym 2024 roku podczas konferencji prasowej, że premiera serialu ma się odbyć w 2026 roku. Jednak w grudniu 2024 roku globalny szef streamingu Warner Bros. Discovery JB Perrette podobno ogłosił podczas konferencji technologicznej i medialnej, że data premiery serialu na Max została przesunięta na 2027 rok.

– Kiedy spojrzymy na 2026 i 2027, zaczynamy 10-letnią podróż z serią „Harry Potter”, którą jesteśmy niesamowicie podekscytowani. I śmiem twierdzić, że może to być największe wydarzenie w historii – miał zadeklarować Perrette.

Czy J.K. Rowling bierze udział w procesie produkcji serialu „Harry Potter”?

Zaslav ogłosił, że serial będzie liczył siedem sezonów, adaptując każdą książkę z serii. Zaslav podzielił się też niedawno informacją, że on, wraz z szefami HBO i Max Caseyem Bloysem i Channingiem Dungeyem, niedawno spotkali się z J.K. Rowling w Londynie w sprawie rebootu.

– Spędziliśmy trochę czasu z J.K. i jej zespołem – powiedział Zaslav. – Obie strony są po prostu podekscytowane, że mogą na nowo rozpalić tę franczyzę. Nasze rozmowy były świetne i nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani tym, co nas czeka. Nie możemy się doczekać, aby podzielić się dekadą nowych historii z fanami na całym świecie w Max – podkreślił.

