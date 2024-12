Dla Kuby Badacha była to pierwsza edycja „The Voice of Poland”. Zabrał głos w sprawie rzekomej „ustawki”

W sobotę 30 grudnia w finale 15. edycji „The Voice of Poland” zwyciężyła Anna Iwanek, pokonując tym samym Mikołaja Przybylskiego, Kacpra Andrzejewskiego i typowaną na faworytkę Izabelę Płóciennik. Po emisji odcinka w sieci pojawiły się tysiące komentarzy na temat tego, że Iwanek, która należała do drużyny Kuby Badacha, pracowała w ubiegłym roku przy 14. edycji show Telewizji Polskiej. Potwierdzały to choćby napisy końcowe, w których Iwanek widnieje jako „pomoc produkcyjna”.

Finał „The Voice of Poland” w cieniu kontrowersji

Doniesienia zdementowała od razu firma Rochstar, produkująca show dla TVP. W oświadczeniu, przesłanym do redakcji Pudelka, wyjaśniono, że Anna Iwanek przeszła wszystkie etapy castingu, jak inni uczestnicy i to głosami jurorów i widzów, zaszła tak daleko.

Jednocześnie w oświadczeniu nie dementowano, że Iwanek pracowała jako pomoc produkcyjna przy trzech odcinkach 14. edycji „The Voice of Poland”. „Jej rolą było przeprowadzanie uczestników z pionu stylizacji do studia, a więc działania czysto logistyczne (…) Anna nie miała możliwości poznania się z twórcami programu, jej rola była czysto logistyczna. Nie miała też okazji poznać swojego Trenera, ponieważ Kuba Badach w tej edycji uczestniczył po raz pierwszy” – czytamy.

Kuba Badach staje w obronie Anny Iwanek. „Wykonała ciężką pracę”

Redakcja Pudelka skontaktowała się też w tej sprawie z Kubą Badachem, dla którego 15. edycja była pierwszą, w której brał udział w roli trenera.

– Nie znałem wcześniej Ani Iwanek. Po raz pierwszy spotkałem ją podczas Przesłuchań w Ciemno. Odwróciłem fotel, gdyż usłyszałem świetnie, „rasowo” i z „feelingiem” śpiewającą wokalistkę. Nie miałem świadomości, że pracowała w jakiejkolwiek roli przy wcześniejszej edycji i nie zmienia to mojej oceny co do jej zdolności wokalnych, ani ciężkiej pracy, jaką wykonała w 15. edycji „The Voice of Poland” – zapewnił artysta.

