Wraca uwielbiany polski serial komediowy. Zwiastun może poważnie zdziwić fanów

„Plujesz na widok kranówki? Patrzysz ze zgrozą na tych, którzy do swoich butelek wlewają ciecz z kranu? Darzysz szacunkiem jedyną słuszną markę wody mineralnej w Polsce, a może i nawet na świecie – Kropliczankę? Jeśli tak to wraz z pracownikami siedleckiego potentata możesz głośno krzyknąć – »NIE DAJ SIĘ NABIĆ W BUTELKĘ KRANÓWIE!«” – czytamy w opisie 4. już sezonu serialu „The Office PL”, której bohaterowie powrócą na ekrany już niebawem. „Razem z nimi podejmij walkę z krwiożerczym ściekiem z brudnych rur oglądając zwiastun rodem z horroru. I pamiętajcie – »od wujka Darka lekcja, woda z kranu to SB-cja«” – pisze produkcja serii i prezentuje nietypową zapowiedź nowej odsłony. Zobaczcie sami:

Co w 4. sezonie uwielbianego komediowego serialu? Powraca „The Office PL”

Czy po wydarzeniach z ostatniego sezonu w biurze Kropliczanki nastał spokój i niepodzielne rządy Michała? Każdy kto miał do czynienia z bohaterami THE OFFICE PL wie, że jest to misja z gatunku tych niemożliwych. Pracownicy siedleckiej marki po raz pierwszy będą musieli się zmierzyć z zewnętrznym wrogiem w postaci organizacji ekologicznej prowadzącej akcję społeczną „Na zdrówko, kranówko”, dowodzonej przez znaną z pierwszego sezonu Arletę Mosór (w tej roli powracająca Maja Ostaszewska). Bohaterowie, dopingowani przez Michała będą musieli próbować – często wbrew swoim przekonaniom – obrzydzić klientom ekologiczny ruch, wymyślać akcje marketingowe przeciwko wodzie z kranu, a także szukać stronników w urzędzie miasta, w którym poznamy jego pracownicę mającą wiele wspólnego z Darkiem Wasiakiem. Grozy temu wydarzeniu dodaje fakt, że z powodu kranówkowej akcji zagrożony zostaje stand-uperski debiut Michała podczas Dni Siedlec.

Czy Kropliczanka wyjdzie z tej wojny zwycięsko? Jak Patrycja odnajdzie się w nowej roli w firmie? Jaką tajemnicą nie chce podzielić się Darek z kolegami z biura? Dlaczego Adam szuka nowej pracy? Jak idą przygotowania Asi do ślubu? I czy Michał znalazł sobie w końcu dziewczynę i co z tym wszystkim ma wspólnego Levan?

Nowe twarze w 4. sezonie „The Office PL”. Jakie gwiazdy zobaczymy?

W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką. Do obsady dołączyli Maja Ostaszewska (KLANGOR, ZIELONA GRANICA), Sonia Bohosiewicz (MASZ CI LOS!, CHŁOPI) i Anna Cieślak („Masz na imię Justine”).

Premiera 4. sezonu „The Office PL” już 25 października w CANAL+ online i na CANAL+ Premium.

