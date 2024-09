Najbardziej dochodowy film animowany w historii trafił na Disney+! To piękna bajka

Odznaczony Certyfikatem Świeżości na Rotten Tomatoes i uznany przez krytyków za “absolutną perfekcję, przezabawny” (Jazz Tangcay, Variety) oraz „niezapomniane przeżycie” (Landon Johnson, Awards Watch), długo wyczekiwany i wzruszający sequel okazał się światowym hitem.

„W głowie się nie mieści 2” jest najlepiej zarabiającym filmem animowanym wszech czasów, filmem animowanym, który najszybciej zarobił globalnie miliard dolarów, oraz jest obecnie ósmym najlepiej zarabiającym filmem w historii światowego box office’u.

O czym jest „W głowie się nie mieści 2”?

„W głowie się nie mieści 2” to produkcja Disneya i Pixara, w której powracamy do umysłu Riley, obecnie świeżo upieczonej nastolatki, w momencie gdy Centrala zostaje wywrócona do góry nogami, by zrobić miejsce dla zupełnie nieoczekiwanych nowych Emocji! Radość, Smutek, Gniew, Strach i Odraza, które jak dotąd wzorowo kierowały całą operacją, czują zagubienie, gdy pojawia się Obawa. W dodatku nie jest sama. Przyprowadziła też Wstyd, Zazdrość i Nudę.

Film w reżyserii Kelsey Mann („Między nami żywiołami”) i wyprodukowany przez Marka Nielsena („Auta”) według scenariusza m.in. Meg LeFauve („W głowie się nie mieści”). Za ścieżkę dźwiękową w filmie „W głowie się nie mieści 2” odpowiedzialna jest Andrea Datzman („W głowie się nie mieści”).

Zobaczcie zwiastun produkcji:

Promocja Disney+. Teraz miesięczny dostęp kupicie za 9,99 zł

Do 27 września trwa również limitowana czasowo oferta specjalna, w ramach której nowi i powracający subskrybenci mogą wykupić dostęp do platformy Disney+ za 9,99 PLN miesięcznie przez 3 miesiące i cieszyć się tym oraz innymi filmami i serialami z jej bogatej biblioteki. Więcej informacji na stronie www.disneyplus.com.

Disney+ to usługa streamingowa, będąca domem dla filmów i programów Disneya, Pixara, Marvela, ze świata Gwiezdnych wojen, National Geographic oraz takich tytułów jak „Simpsonowie” oraz wielu innych. Na wybranych rynkach zawiera także ogólnorozrywkowe treści w ramach marki Star. Disney+, jako flagowa usługa streamingowa Disneya, oferuje kolekcję oryginalnych treści na wyłączność, w tym filmów pełnometrażowych, dokumentów, seriali animowanych i aktorskich oraz pozycji krótkometrażowych. Oprócz dostępu do niepowtarzalnego zbioru telewizyjnej i filmowej rozrywki Disneya, Disney+ jest także domem najnowszych produkcji The Walt Disney Studios.

