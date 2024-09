Grała uroczą postać w uwielbianym przez Polaków serialu. Tak wygląda dziś

Ruthie Camden była jedną z najbardziej lubianych postaci w serialu „Siódme niebo” (ang. „7th Heaven”), który przez lata cieszył się ogromną popularnością na całym świecie, a także w Polsce. Najmłodsza córka pastora Camdena, grana przez Mackenzie Rosman, wprowadzała humor, ciepło i dziecięcą niewinność do rodzinnej historii, którą aż przez 11 sezonów śledzili widzowie. Serial zakończył się w 2007 roku, a Mackenzie Rosman, która zaczęła grać Ruthie w wieku 7 lat, zdążyła dorosnąć na oczach fanów. Jak wygląda jej życie po zakończeniu serialu?

Grała Ruthie w serialu „Siódme niebo”. Potem porzuciła aktorstwo

Mackenzie Rosman po zakończeniu prac na planie „Siódmego nieba” powstanowiła zrobić sobie przerwę od pracy. Choć rola Ruthie przyniosła jej ogromną popularność, aktorka unikała dalszych występów w podobnych produkcjach. Po kilku latach powróciła na jakiś czas do aktorstwa, otrzymując role w kilku odcinkach „Tajemnicy Amy” czy filmach „Pod powierzchnią”, „Rekin widmo” czy „Nightcomer”. Choć produkcje te nie powtórzyły sukcesu „Siódmego nieba”, pokazały Rosman w zupełnie innych, dojrzalszych wcieleniach.

Poza aktorstwem Rosman lubi spędzać czas ze zwierzętami. Posiada wiele koni i bierze udział w licznych zawodach – skacze przez przeszkody na swoim ukochanym koniu Mentos Junior. Rosman angażuje się także w akcje charytatywne dotyczące Cystic Fibrosis Foundation, zajmującej się tematem mukowiscydozy i edukuje społeczeństwo na temat potrzeby oddawania narządów. Przyrodnia siostra Mackenzie, Katelyn Salmont, chorowała na tę chorobę i pod koniec 2005 roku przeszła udany przeszczep obu płuc. Produkcja serialu „Siódme niebo” stworzyła nawet specjalny odcinek o mukowiscydozie zatytułowany „Back in the Saddle”, w którym Salmont grała samą siebie. W 2005 roku Salmont pojawiła się w produkcji ponownie, po przeszczepie (w odcinku „X-Mas”), aby opisać nowe życie, które otrzymała. Przyrodnia siostra aktorki zmarła na zapalenie płuc i mukowiscydozę w Boże Narodzenie 2008 roku. Rosman od lat wspiera również fundację Childhelp Inc., która pomaga maltretowanym dzieciom i jest jej ambasadorką.

34-letnia obecie Mackenzie Rosman mieszka wraz ze swoją rodziną na farmie w hrabstwie Baltimore w stanie Maryland. W 2022 roku aktorka urodziła córkę Ophelię Katelyn. W naszej galerii na początku strony możecie obejrzeć, jak przez lata zmieniła się serialowa Ruthie.

Czytaj też:

15 najlepszych polskich seriali, które obejrzysz na MaxCzytaj też:

Wszyscy mówią o 5. odcinku nowego serialu Netfliksa. „To wstrząsające arcydzieło”