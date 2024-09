Disney+ ma nowość dla fanów Marvela. Ulubienica z „WandaVision” powraca

„WandaVision” z 2021 roku z Elizabeth Olsen i Paulem Bettany w głównych rolach to jedna z najlepszych produkcji serialowych Marvela. Każdy odcinek utrzymany jest w klimacie innych lat, a na końcu okazuje się, że to kontynuacja smutnego losu Scarlett Witch. Jedną z bohaterek tej serii jest Agatha Harkness, która teraz powraca we własnym serialu. Jest główną bohaterką produkcji „To zawsze Agatha”, wyprodukowanej przez Marvel Television i dostępnej tylko w Disney+.

Nowy serial Marvela opowie o znanej czarownicy

Pozbawiona mocy Agatha Harkness zostaje wyzwolona spod potężnego czaru przez tajemniczego nastolatka. Jakby tego było mało, chłopak błaga ją, żeby zabrała go w podróż legendarną Drogą Wiedźm – niebezpiecznym szlakiem, którego pokonanie pozwala spełnić najskrytsze życzenia. Wspólnie skrzykują krąg czarownic i wyruszają w drogę.

Oprócz Kathryn Hahn w głównej roli, w „To zawsze Agatha” występują: Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, Debra Jo Rupp, Patti LuPone i Aubrey Plaza.

Producentami wykonawczymi serialu są: Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Mary Livanos i Jac Schaeffer, a za reżyserię odpowiadają: Jac Schaeffer, Rachel Goldberg i Gandja Montiero.

„To zawsze Agatha”. Kiedy nowe odcinki?

Dwa premierowe odcinki „To zawsze Agatha” są już dostępne wyłącznie w Disney+. Kolejne pojawią się w każdy czwartek.

