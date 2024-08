Tajemnice serialu „Breaking Bad”. Wiecie, dlaczego powstały dokładnie 62 odcinki?

Serial „Breaking Bad” miał premierę w styczniu 2008 roku i choć pierwsze odcinki nie cieszyły się ogromną oglądalnością, w ciągu pięciu sezonów produkcja zyskała miano fenomenu telewizyjnego. Serial ma też całą masę fanów w Polsce – na Filmwebie ma ocenę 8,8/10 na ponad 300 tys. oceniających. Produkcja ma na swoim koncie dwa Złote Globy – za najlepszy serial dramatyczny (2014) i dla najlepszego aktora – Bryana Cranstona (2014).

Do tej pory „Breaking Bad” regularnie uznawany jest za jeden z najlepszych seriali telewizyjnych wszech czasów, a z roku na rok, tylko przybywa mu fanów. Dla wszystkich największych maniaków tego serialu, mamy garść ciekawostek z planu „Breaking Bad” – tego mogliście nie wiedzieć!

Ciekawostki o serialu „Breaking Bad”. Tego nie wiedzą nawet najwięksi fani

HBO nie była zainteresowana produkcją „Breaking Bad”

W wywiadzie z 2011 roku twórca „Breaking Bad” Vince Gilligan ujawnił, ze pomysł na swój serial przedstawiał producentom z HBO i było to „najgorsze spotkanie, jakie kiedykolwiek odbył”.

– Kłopot z Hollywood – filmami i telewizją – polega na tym, że ludzie zostawiają cię wiszącego na końcu haka na mięso przez wiele dni, tygodni lub miesięcy – mówił Gilligan. – Tak stało się w przypadku HBO. Najgorsze spotkanie, jakie kiedykolwiek miałem... Kobieta, której (prezentowaliśmy – red.), nie mogła być mniej zainteresowana – podkreślił.

Gilligan usłyszał potem odmowy także od stacji takich jak Showtime, TNT czy FX. Serial w końcu wyprodukowała stacja telewizyjna AMC.

Rolę Bryana Cranstona miał zagrać Matthew Broderick

Nie sposób wyobrazić sobie „Breaking Bad” z kimkolwiek innym niż Bryanem Cranstonem w roli Waltera White'a, ale nie był on tak dobrze znany, gdy serial wystartował, a AMC chciało mieć głównego bohatera – gwiazdę. Byli szczególnie zainteresowani obsadzeniem Matthew Brodericka lub Johna Cusacka w głównej roli.

– Wszyscy wciąż mieliśmy obraz Bryana golącego swoje ciało w serialu „Zwariowany świat Malcolma” – tłumaczył w rozmowie z „The Hollywood Reporter” były dyrektor AMC o początkowej niechęci do obsadzenia Cranstona. – Myśleliśmy: Naprawdę? Czy nie ma nikogo innego?. Ale Gilligan pracował już wcześniej z Cranstonem przy jednym z odcinków „Z Archiwum X” i wiedział, że ma on predyspozycje, by poradzić sobie z dziwactwami tej roli. Szefowie sieci obejrzeli odcinek i zgodzili się – wyjaśnił.

Jesse Pinkman miał umrzeć w pierwszym sezonie „Breaking Bad”

Podczas gdy „Breaking Bad” ostatecznie jest opowieścią także o relacji Waltera i Jesse'ego, ten drugi nie miał być pierwotnie główną postacią. Co więcej, miał zostać uśmiercony w dziewiątym odcinku, a uratować miał go strajk Amerykańskiej Gildii Scenarzystów w latach 2007-2008. Gilligan w 2013 roku zapewniał jednak w wywiadzie, że jeszcze przed strajkiem okazało się, że Jesse będzie integralną częścią tej opowieści.

– Wiedziałem już w drugim odcinku, wszyscy wiedzieliśmy, nasi wspaniali reżyserzy i nasi wspaniali producenci – powiedział Gilligan. – Wszyscy wiedzieli, jak dobry jest Aaron Paul i jak przyjemnie się z nim pracuje, i wcześnie stało się jasne, że zabicie Jesse'ego byłoby ogromnym, kolosalnym błędem – podkreślił.

DEA, amerykańska Agencja do Walki z Narkotykami, nauczyła Cranstona i Paula, jak tworzyć metamfetaminę

Ze względu na tematykę, twórcy serialu uznali za słuszne poinformowanie Agencji do Walki z Narkotykami o tym, co robią i poproszenie ich o pomoc.

– Poinformowaliśmy ich – z należytym szacunkiem i rozwagą – że robimy ten serial i zapytaliśmy ich czy chcieliby być jego częścią w ramach konsultacji, abyśmy mogli upewnić się, że zrobimy to dobrze – powiedział Cranston.- Mieli wybór, mogli powiedzieć, że nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Zauważyli chyba jednak, że w ich najlepszym interesie jest upewnienie się, że robimy to poprawnie. Więc tak agenci DEA wkroczyli na pokład jako konsultanci i nauczyli Paula i mnie, jak robić metę – dodał.

Tak, Aaron Paul często mówi „bitch”, ale prawdopodobnie nie aż tak często, jak myślisz

Oglądając serial wydaje się, że każde zdanie, wypowiadane przez Jesse'ego kończy się słowem „bitch”, jednak wedle obliczeń wiernych fanów, Paul używa tego słowa łącznie 54 razy w całym serialu, czyli 62 odcinkach.

Szef Waltera w myjni samochodowej jest prawdziwym chemikiem

Mariusz Stan, który grał Bogdana, szefa Waltera w myjni samochodowej, nie był znajomą twarzą dla wielu widzów serialu. To dlatego, że serial był jego debiutem aktorskim. W prawdziwym życiu, raczej przypadkowo, ma doktorat z chemii i jest starszym naukowcem ds. energii obliczeniowej w Argonne National Lab – które jest jednym z krajowych laboratoriów podlegających Departamentowi Energii Stanów Zjednoczonych – oraz starszym pracownikiem na Uniwersytecie w Chicago, w Instytucie Obliczeniowym.

Tuco spowodował wstrząs mózgu u Jesse'ego

Podczas sceny walki między Jesse i Tuco, ten pierwszy z nich stracił przytomność. – Tak, Raymond Cruz, który grał Tuco, zafundował mi wstrząs mózgu podczas odcinka „Grilled”, w którym Tuco zabiera Walta i Jesse'ego do swojej chaty na odludziu, gdzie spotykamy słynnego wujka Tio – ujawnił Paul. – Tuco wyrzuca Jesse'ego przez drzwi na zewnątrz (...) jeśli obejrzysz to ponownie, to zauważysz, że moja głowa znalazła się w drewnianych drzwiach parawanu, a potem obracam się i ląduje na brzuchu, a drzwi rozpadają się na milion kawałków. Raymond po prostu myślał, że gram, więc kontynuował i kopnął mnie w bok, podniósł mnie przez ramię i rzucił mną o dom, ale w rzeczywistości byłem prawie nieprzytomny – powiedział aktor. – Błagałem go, mówiąc „przestań”. Następną rzeczą, jaką pamiętam, jest latarka i nasz sanitariusz na planie, który świeci mi nią w oczy – dodał.

W sumie powstały 62 odcinki serialu i nie jest to przypadkowa liczba!

W ciągu pięciu sezonów „Breaking Bad” powstały łącznie 62 odcinki serii. 62. pierwiastkiem w układzie okresowym jest samar, który jest stosowany w leczeniu wielu nowotworów, w tym raka płuc.

