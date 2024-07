Ten polski film oburzył widzów i wywołał falę krytyki. Teraz obejrzymy o tym serial

Film „Gierek” został bardzo negatywnie oceniony przez krytyków. Na 26 opinii na polskim portalu Filmweb ma ocenę 2,4/10. Nieco lepiej – na 4,7/10, ocenili tytuł widzowie. Mimo to o obrazie było bardzo głośno – w styczniu 2022 roku, w trakcie ostatniej fali koronawirusa, do kin wybrało się na niego ponad 320 tysięcy widzów.

– Teraz film „Gierek” jest jeszcze bardziej aktualny niż w dniu premiery. W filmie pokazaliśmy, jak Moskwa – Rosjanie, w tym ich służby specjalne, traktują sąsiednie państwa takie jak Polska. Tzn. jak swój prywatny folwark. I od dekad najbardziej lubią nas wtedy, kiedy rządzą nami „Janukowicze” tutaj akurat w mundurach LWP i jeśli trzeba to z takimi knują przeciw interesom kraju – mówił o swoim filmie Heathcliff Janusz Iwanowski.

Twórca filmu przekonywał, że „Gierek” pokaże prawdziwą historię tytułowego bohatera. „Kim był naprawdę? O czym marzył? Z kim się przyjaźnił? Komu ufał? Kogo kochał? Kto go zdradził? Historia człowieka, który dziś wciąż budzi skrajne opinie porusza dogłębnie. Polityka bywa brudna, ale gdy dotyka ona całej rodziny, cena okazuje się zbyt duża do zapłacenia. To tajemnice wspólnego życia, widzianego oczami żony i matki Edwarda Gierka” – brzmiał opis filmu.

Powstał serial „Gierek”, będący rozszerzeniem krytykowanego filmu

Wszystko wskazuje na to, że film nie do końca jednak oddał historię głównego bohatera, bo teraz twórcy powracają do niej w serialu, będącym rozszerzeniem produkcji. Ma on 4-odcinki i ma opowiadać o czasach od objęcia przez Gierka stanowiska pierwszego sekretarza w 1970 roku, aż do jego zatrzymania w 1982 roku.

W serialu obok Michała Koterskiego w roli głównej pojawią się między innymi: Jan Frycz, Małgorzata Kożuchowska, Sebastian Stankiewicz, Rafał Zawierucha, Agnieszka Więdłocha, Cezary Żak, Ewa Ziętek, Krzysztof Tyniec i Maciej Zakościelny. Reżyserią zajął się Michał Węgrzyn.

Serial „Gierek” pojawi się już w lipcu na Polsat Box Go. Trafi do pakietu Premium.

