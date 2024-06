Powstaje kolejna serialowa adaptacja powieści Remigiusza Mroza. Wiemy, kto zagra seryjnego mordercę

Serwis SkyShowtime ogłosił we wtorek 5 czerwca rozpoczęcie prac nad serialem „Langer” – najnowszą lokalną produkcją oryginalną realizowaną na zamówienie serwisu. To już drugi projekt w Polsce ogłoszony przez platformę w ostatnich miesiącach. Wcześniej zapowiedziano realizację serialu SkyShowtime Original „Śleboda” Marią Dębską, Maciejem Musiałem i Piotrem Packiem w rolach głównych, do którego zdjęcia ruszyły w kwietniu tego roku.

O czym opowie „Langer”?

Serial jest adaptacją popularnej powieści Remigiusza Mroza, który od lat utrzymuje się w czołówce najbardziej znanych pisarzy w Polsce. Producentką serialu jest Violetta Furmaniuk-Zaorska („Kobieta sukcesu”, „Chyłka”, „Behawiorysta”), a reżyserem Łukasz Palkowski („Bogowie”, „Chyłka”, „Behawiorysta”).

„Langer” to sześcioodcinkowy thriller, w którym zobaczymy Jakuba Gierszała w roli tytułowego Piotra Langera – młodego i rzutkiego biznesmena, który po tragicznie zmarłym ojcu odziedziczył holding finansowy. W czasie wolnym od pracy Piotr oddaje się swojej wieloletniej pasji – jest nieuchwytnym seryjnym mordercą, którego od lat bezskutecznie ścigają prokuratorzy.

Pewnego dnia w jego życiu pojawia się zachwycająca kobieta – Nina, która, aby przyciągnąć uwagę Langera i zbliżyć się do niego, zjawia się na jego gali charytatywnej. Wkrótce potem wdaje się w niebezpieczną grę i związek z Langerem, które nie ułatwiają jej szukania dowodów na to, że jest on psychopatycznym mordercą. Czy tym razem sprawiedliwość zwycięży?

Co jeszcze nowego w SkyShowtime?

Ogłoszone w tym tygodniu nowe seriale na wyłączność, które pojawią się w SkyShowtime, to między innymi „Landman” Taylora Sheridana i Christiana Wallace'a z Billym Bobem Thorntonem i Demi Moore w rolach głównych, a także „The Day of the Jackal” z Eddiem Redmayne'em i Lashaną Lynch. Subskrybenci SkyShowtime mogą również oczekiwać takich hitów, takich jak Bob Marley: One Love, Wredne dziewczyny, Wyfrunięci oraz nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film – „Przesilenie zimowe”.

Czytaj też:

Będzie kontynuacja światowego hitu. Serial bije rekordy w PolsceCzytaj też:

Top 10 dobrych filmów, które teraz możesz obejrzeć za darmo