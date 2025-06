Grzegorz Krychowiak gwiazdą dokumentu popularnej platformy. Wystąpi też jego żona

W czwartek 5 czerwca podczas wspólnej prezentacji na konferencji Content Warsaw przedstawiciele SkyShowtime ogłosili powstanie pierwszej polskiej oryginalnej produkcji dokumentalnej. „Krychowiak: krok od szczytu” opowie, z nieznanej dotąd perspektywy, o drodze do sławy i niesłabnącej popularności Grzegorza Krychowiaka. Tytuł będzie miał swoją premierę w SkyShowtime jeszcze w tym roku.

SkyShowtime tworzy dokument o Grzegorzu Krychowiaku. Co wiemy?

„»Krychowiak: krok od szczytu« to nie jest dokument o piłce nożnej. To czysta rozrywka, która pozwoli widzom zanurzyć się w świecie Grzegorza Krychowiaka i jego żony, francuskiej modelki i bodybuilderki, Celii Jaunat. Słynący z poczucia humoru i zamiłowania do mody sportowiec, ma swoim koncie 100 występów w narodowych barwach. Kariera piłkarska była jednak dla Krychowiaka zaledwie jednym z wielu marzeń, które odważnie spełnia, nie oglądając się za siebie i czerpiąc z życia garściami. W dokumencie poświęconym jego wspólnemu życiu z Celią kamera próbuje dotrzymać mu kroku w realizacji kolejnych celów, zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych” – opisuje dokument platforma.

– Serwis SkyShowtime wystartował ponad dwa lata temu i od samego początku obserwujemy wśród widzów ogromne zainteresowanie polskimi produkcjami. Od seriali fabularnych, takich jak Śleboda, Langer czy Glina, który jest obecnie w produkcji, po filmy dokumentalne – SkyShowtime chce pozostać miejscem, w którym opowiadane są wyjątkowe, oryginalne historie – przestrzenią zarówno dla twórców, jak i miłośników opowieści – powiedział na czwartkowej konferencji CEO SkyShowtime Monty Sarhan.

Ile kosztuje subskrypcja SkyShowtime?

Miesięczna cena subskrypcji SkyShowtime za plan Standard z reklamami wynosi 19,99 zł, za plan Standard – 24,99 zł. Cena planu Premium to 49,99 zł miesięcznie. Plany Standard i Premium pozostają bez reklam. Na niektórych rynkach serwis SkyShowtime jest również dostępny za pośrednictwem wybranych operatorów.

