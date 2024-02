Prime Video kusi nowościami w marcu. Lista premier robi wrażenie

Na Amazon Prime Video w najbliższych tygodniach pojawi się siedem nowych tytułów. Wśród nich będzie między innymi remake klasyka z lat 80., czy najnowsza odsłona znanej serii filmowej. Przejrzyjcie listę nowości i sprawdźcie, czy coś was zainteresuje.

Nowości na Prime Video w marcu 2024

„Ricky Stanicky”

Kiedy żart trzech najlepszych kumpli z dzieciństwa wymyka się spod kontroli, Dean, JT i Wes (Zac Efron, Andrew Santino i Jermaine Fowler) wymyślają postać Rickiego Stanicky'ego, który ma im pomóc wybrnąć z kłopotów.20 lat później, mężczyźni wciąż wykorzystują nieistniejącego Rickiego jako wygodne alibi dla swojego niedojrzałego zachowania.

Sprawy obierają niespodziewany obrót, kiedy ich partnerki zaczynają coś podejrzewać i domagają się spotkania z mitycznym panem Stanickim. Wtedy przyjaciele wpadają na pomysł, by do roli Rickiego zatrudnić wyeksploatowanego aktora i trzeciorzędnego celebrytę „Rock Hard Roda„ (John Cena). Jednak kiedy Rod za bardzo wczuwa się w odgrywaną rolę, panowie zaczynają żałować, że kiedykolwiek wymyślili postać Stanicky'ego.

Premiera: 7 marca

„Ósemka ze sternikiem”

Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach. Pochodzący z ubogiej rodziny Joe Rantz (Callum Turner) dołącza do drużyny wioślarskiej na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Wraz z innymi studentami o podobnym statusie społecznym tworzy ósemkę ze sternikiem. Pod okiem trenera Ala Ulbricksona (Joel Edgerton), grupa zdolnych i młodych mężczyzn uczy się pracować na rzecz wspólnego celu. Dzięki silnej woli i determinacji wioślarska drużyna dociera aż do finału igrzysk olimpijskich w Berlinie w 1936 roku.

Premiera: 29 marca

„Road House”

Trzymający w napięciu film akcji, w którym Jake Gyllenhaal wciela się w postać Daltona. Były zawodnik UFC stara się uciec od swojej mrocznej przeszłości i skłonności do przemocy. Ledwo wiąże koniec z końcem, a jego życie zmienia się, gdy na swojej drodze spotyka Frankie (Jessica Williams), właścicielkę przyciągającej podejrzanych typów knajpy na jednej z wysp na Florydzie. Frankie zatrudnia go jako ochroniarza w nadziei na powstrzymanie agresywnej grupy przestępczej działającej na zlecenie bossa Brandta (Billy Magnussen), która grozi zniszczeniem jej ukochanego lokalu. Ekipa Brandta, nawet przy przewadze pięciu do jednego, jest bezradna w starciu z umiejętnościami Daltona. Sytuacja jednak zmienia się drastycznie po pojawieniu się bezwzględnego najemnika, Knoxa (Conor McGregor). Wraz z eskalacją brutalnych bójek i rozlewu krwi, malownicza wyspa staje się bardzo niebezpieczną areną. Dalton zostaje zmuszony do brutalnych walk, których nigdy nie doświadczył, nawet w Oktagonie.

Obraz powstał na podstawie scenariusza do filmu Wykidajło napisanego przez Davida Lee Henry'ego i Hilary Henkin. Remake scenariusza napisali Anthony Bagarozzi i Charles Mondry oraz David Lee Henry.

Premiera: 21 marca

„Niezwyciężony”

Serial powstał na podstawie popularnego komiksu autorstwa Roberta Kirkmana, Cory'ego Walkera i Ryana Ottleya. Fabuła skupia się na historii 18-letniego Marka Graysona, który niczym nie różni się od chłopców w swoim wieku, z wyjątkiem jednego – jego ojciec jest (lub był) najpotężniejszym superbohaterem na świecie. Po wstrząsającej zdradzie Nolana w 1. sezonie Mark wciąż próbuje odbudować swoje życie. Staje w obliczu wielu nowych zagrożeń...i swojego największego lęku — że może stać się taki sam jak ojciec.

Premiera: 14 marca

„Mężczyzna imieniem Otto”

Po stracie żony Otto Anderson (Tom Hanks) przestaje widzieć sens w życiu i staje się bardzo zgorzkniałym człowiekiem. Poważnie myśli o samobójstwie, jednak jego plany ulegają zmianie, gdy w sąsiedztwie pojawia się młoda, pełna życia rodzina, a on poznaje bliżej błyskotliwą Marisol (Mariana Treviño). Dziewczyna stawia mu wyzwanie, by spojrzał na życie z innej perspektywy, co skutkuje wielką, odmieniającą życie przyjaźnią. Piękna historia o miłości, stracie i życiu, które pokazuje, że rodzinę można czasem znaleźć w najbardziej niespodziewanych okolicznościach.

Premiera: 24 marca

„Gorąca linia”

Życie popularnego prezentera radiowego (Mel Gibson) drastycznie zmienia się w jednej chwili, gdy podczas nocnego programu odbiera telefon od nieznanego rozmówcy, który twierdzi, że porwał jego rodzinę. Mężczyzna dodatkowo grozi, że wysadzi całą stację radiową. Rozpoczyna się mrożąca krew w żyłach rozgrywka, której świadkami są słuchacze audycji na żywo!

Premiera: 1 marca

„Igrzyska śmierci. Ballada ptaków i węży”

Powracają 10. Głodowe Igrzyska. 18-letni Coriolanus Snow (Tom Blyth) chce zdobyć sławę w Kapitolu, wykorzystując do tego stanowisko mentora, które właśnie objął. Wielki ród Snowów podupadł i przyszłość Coriolanusa zależy od tego, czy uda mu się pokonać konkurentów. Jednak szczęście mu nie sprzyja. Otrzymuje poniżające zadanie – zostaje mentorem Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), dziewczyny z najbiedniejszego Dystryktu Dwunastego. Od tego momentu losy tej dwójki będą nierozerwalnie ze sobą splecione – każda decyzja, którą podejmie Snow, może go doprowadzić do wielkiego sukcesu, jak i do sromotnej porażki. Na arenie rozgrywa się walka na śmierć i życie. Poza areną w Coriolanusie zaczyna budzić się współczucie dla skazanej trybutki... Będzie musiał odpowiedzieć na pytanie — czy warto przestrzegać zasad, kiedy najważniejsze jest przetrwanie za wszelką cenę?

Premiera: 1 marca

