Wraca polski „Sługa Narodu”. Wołodymyr Zełenski „cieszył się i gratulował”

Ukraiński serial „Sługa Narodu” opowiada o nauczycielu historii Wasylu Gołoborodce, który przypadkiem zostaje prezydentem kraju i musi zmierzyć się z armią skorumpowanych urzędników i oligarchów. Główną rolę w oryginalnej, ukraińskiej wersji zagrał Wołodymyr Zełenski.

Serial cieszył się tak ogromną popularnością, że doczekał się trzech sezonów i wersji fabularnej, a Zełenski wyrósł na prawdziwą gwiazdę. Po czterech latach od premiery fikcja zamieniła się w rzeczywistość. W 2019 roku aktor wystartował w wyborach, które wygrał i został prezydentem Ukrainy. Stoi na czele kraju, który broni się przed rosyjska agresją.

Polska wersja serialu „Sługa Narodu”

W 2022 roku powstała polska wersja serialu „Sługa Narodu”, w którym główną rolę gra Marcin Hycnar. Nasza rodzima produkcja opowiada o nauczycielu Ignacym Koniecznym (Marcin Hycnar), intelektualiście, rozmiłowanym w postaci brytyjskiego premiera Winstona Churchilla. Podczas jednego ze szkolnych wydarzeń, wygłasza płomienną mowę, którą nagrywa jeden z jego uczniów. Nagranie dostaje się do internetu i w ciągu jednego dnia nauczyciel urasta do rangi przywódcy narodu i głównego kandydata do zwycięstwa w wyborach. Gdy zostaje prezydentem, musi odnaleźć się w nowej roli.

Pierwszy odcinek polskiego serialu ocenił odtwórca głównej roli w pierwowzorze, obecny Prezydent Ukrainy – Wołodymyr Zełenski. – Cieszył się i gratulował – wspomina reżyser polskiego „Sługi Narodu” Okił Khamidov. Ze względu na popularność 1. sezonu serialu, twórcy zdecydowali się na produkcję kolejnej odsłony.

„Sługa Narodu”, sezon 2. O czym jest?

W drugim sezonie bohater sam będzie musiał zmierzyć się z armią skorumpowanych urzędników i doradców. W tej walce skazany jest na porażkę, chyba że zdecyduje się na współpracę z uwięzionym politykiem, który zna struktury władzy w kraju lepiej niż ktokolwiek. Ignacy Konieczny będzie się też starał o ponowny wybór na najwyższy urząd w państwie. Droga może okazać się wyboista, bo sondaże pokazują spadek poparcia społecznego, a wrogowie nie ustają w wysiłkach, by krzyżować mu plany.

W roli głównej powraca Marcin Hycnar, któremu towarzyszą m.in.: Kamil Kula, Krzysztof Stelmaszyk, Krzysztof Dracz, Sławomir Orzechowski, Dorota Kolak i Magdalena Popławska.

Gdzie oglądać serial „Sługa Narodu”?

Pierwszy sezon „Sługi Narodu” jest dostępny w całości na platformie Polsat Box Go. Dwa premierowe odcinki kontynuacji już w serwisie, kolejne dwa – co piątek, w pakiecie Polsat Box Go Premium.

