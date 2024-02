Znamy nominacje do Orłów 2024. To najlepsze filmy i seriale minionego roku

W tym roku o tytuł najlepszego filmu powalczą „Zielona Granica”, „Chłopi”, „Doppelganger. Sobowtór”, „Filip” oraz „Kos”. Na kolejne wyróżnienie wśród najlepszych aktorek drugoplanowych liczyć może znów Kinga Preis za rolę w „Święcie ognia”. Powalczy między innymi z Sandrą Drzymalską czy Ewą Kasprzyk. Z kolei za najlepszą rolę pierwszoplanową wyróżnione nominacjami zostały między innymi Maja Ostaszewska, Lena Góra czy Kamila Urzędowska.

Na Orła mogą też liczyć Leszek Lichota, za główną rolę męską w „Znachorze”, Bartosz Bielenia za „Kos” czy Tomasz Włosok za „Zieloną Granicę”. Polska Akademia Filmowa zdecydowała, że o najlepszą reżyserię w tym roku powalczą między innymi Agnieszka Holland, Michał Kwieciński czy Jan Holoubek.

Gala rozdania Orłów 2024 odbędzie się za niecały miesiąc – w poniedziałek 4 marca. Oto wszyscy twórcy, aktorzy i tytuły, które mają szansę na zdobycie najważniejszych w polskim przemyśle filmowym statuetek.

Orły 2024. Wszyscy nominowani

Najlepszy film europejski



„20 tys. gatunków pszcz󳔄Aftersun”„Close”„Cicha dziewczyna”„W gorsecie”„W trójkącie”



Najlepszy film dokumentalny



„Apolonia, Apolonia”, reż. Lea Glob„Pianoforte”, reż. Jakub Piątek„Skąd dokąd”, reż. Maciej Hamela„Twarze Agaty”, reż. Małgorzata Kozera-Topińska„Vika!”, reż. Agnieszka Zwiefka



Odkrycie roku



Łukasz Rostkowski — najlepsza muzyka ,„Chłopi”Kamila Urzędowska — najlepsza główna rola kobieca, „Chłopi”Michał Kwieciński„ — najlepszy scenariusz, „Filip”Michał Zieliński — najlepszy scenariusz, „Kos”Grzegorz Dębowski — najlepsza reżyseria, „Tyle, co nic”



Najlepsza muzyka



Łukasz L.U.C. Rostkowski — „Chłopi”Jan Komar — „Doppelgänger. Sobowtór”Zygmunt Konieczny — „Figurant”Mikołaj Trzaska — „Kos”Paweł Lucewicz — „Znachor”



Najlepsze zdjęcia





Bartłomiej Kaczmarek — „Doppelganger. Sobowtór”Michał Sobociński — „Filip”Piotr Sobociński jr — „Kos”Paweł Edelman — „The palace”Tomasz Naumiuk — „Zielona granica”



Najlepszy scenariusz



Andrzej Gołda — „Doppelganger. Sobowtór”Michał Kwieciński, Michał Matejkiewicz— „Filip”Michał Zieliński — „Kos”Grzegorz Dębowski — „Tyle, co nic”Maciej Pisuk, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko, Agnieszka Holland — „Zielona granica”



Najlepszy filmowy serial fabularny



„1670”, reż. Maciej Buchwald, Kordian Kądziela, scen. Jakub Rużyłło, prod. Akson Studio dla Netflix„Absolutni debiutanci”, reż. Kamila Tarabura, Katarzyna Warzecha, scen. Nina Lewandowska, Kamila Tarabura, Jędrzej Napiecek, prod. ATM Grupa dla Netflix„Infamia”, reż. Anna Maliszewska, Kuba Czekaj, scen. Dana Łukasińska, Julita Olszewska, Anna Maliszewska, prod. Watchout Studio dla Netflix„Informacja zwrotna”, reż. Leszek Dawid, scen. Kacper Wysocki, prod. Opus TV dla Netfllix„Warszawianka”, reż. Jacek Borcuch, scen. Jakub Żulczyk, prod. Magnolia Films dla HBO Europe





Najlepsza drugoplanowa rola męska



Tomasz Schuchardt — „Doppelgänger. Sobowtór”Robert Więckiewicz — „Filip”Jacek Braciak — „Kos”Robert Więckiewicz —„Kos”Piotr Pacek —„Kos”



Najlepsza drugoplanowa rola kobieca



Ewa Kasprzyk — „Chłopi”Katarzyna Herman —„Doppelgänger. Sobowtór”Sandra Drzymalska —„Filip”Agnieszka Grochowska — „Kos”Kinga Preis — „Święto ognia”



Najlepszy film



„Zielona granica”, reż. Agnieszka Holland„Chłopi”, reż. DK Welchman, Hugh Welchman„Doppelgänger. Sobowtór”, reż. Jan Holoubek„Filip”, reż. Michał Kwieciński„Kos”, reż. Paweł Maślona



Najlepsza główna rola męska



Jakub Gierszał —„Doppelgänger. Sobowtór”Eryk Kulm jr — „Filip”Bartosz Bielenia — „Kos”Tomasz Włosok — „Zielona Granica”Leszek Lichota — „Znachor”



Najlepsza główna rola kobieca



Lena Góra — „Imago”

Kamila Urzędowska — „Chłopi”

Magdalena Cielecka — „Lęk”Marta Nieradkiewicz — „Lęk”Maja Ostaszewska — „Zielona granica”



Najlepsza reżyseria



Jan Holoubek — „Doppelgänger. Sobowtór”Michał Kwieciński — „Filip”Paweł Maślona — „Kos”Grzegorz Dębowski — „Tyle, co nic”Agnieszka Holland — „Zielona granica”

Orły – Polskie Nagrody Filmowe

Orzeł to doroczna nagroda filmowa przyznawana przez Polską Akademię Filmową, którą tworzą członkowie dotychczasowego elektoratu nagród. Na jej czele stoi obecnie Dariusz Jabłoński. Po raz pierwszy wyróżnienia zostały przyznane w czerwcu 1999 roku.

Początkowo Orły wręczane były w 12 kategoriach, później liczba wyróżnień sukcesywnie wzrastała. W tym roku jest ich 18, w tym najważniejsze, nazywane „Wielką Piątką”, czyli film, reżyseria, scenariusz oraz główne role: kobieca i męska.

Rekordzistą pod względem zdobytych Orłów jest film „Boże Ciało”, który w 2019 roku otrzymał aż 11 statuetek. Rok wcześniej „Cicha noc” także rozbiła bank i otrzymała 10 statuetek. W 2017 roku prym wiódł film „Wołyń”. Do twórców powędrowało 9 Orłów.

Najczęściej nagradzanym reżyserem w całej historii plebiscytu jest Wojciech Smarzowski, który był nominowany cztery razy i dostał cztery nagrody. Zaraz za nim jest Krzysztof Krauze, który na swoim koncie ma trzy nominacje i dwie nagrody. Natomiast aktorką, która ma najwięcej statuetek jest Kinga Preis. Artystka została doceniona przez Polską Akademię Filmową aż pięć razy. Także pięć statuetek ma Janusz Gajos.

