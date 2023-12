Serial o rodzinie Kwaśniewskich? Były prezydent mówi, który aktor nie mógłby go zagrać

Jolanta i Aleksandra Kwaśniewskie w środę 6 grudnia pojawiły się w londyńskim Royal Festival Hall z okazji odbywającej się tam premiery finałowych odcinków serialu „The Crown”. Córka byłej prezydenckiej pary przyznała potem we wpisie na Instagramie, że była to dla nich część szczególnie sentymentalna, ponieważ pokrywała się w czasie z ich okresem „pałacowym” oraz „bardziej i mniej zaplanowanymi spotkaniami z królową”. Zapowiedziała także, że już wkrótce powie więcej na temat tego, co myśli o finale „The Crown”.

Tymczasem w wywiadzie dla „Faktu” sam były prezydent Aleksander Kwaśniewski pytany był o to, czy zgodziłby się, aby to o nim i jego rodzinie powstał podobny serial.

– To byłoby w sumie ciekawe, ale nie lubię tak teoretycznie rozmawiać. Jeśli ktoś będzie chciał i umiał napisać interesujący scenariusz, chętnie spotkam się i pogadam – nie wykluczył.

Pytany, kto mógłby się w niego wcielić, na sugestię dziennikarza, że być może sprawdziłby się w tej roli Robert Więckiewicz, Kwaśniewski zaznaczył, że na to by się nie zgodził. – Tak nie może być, że Więckiewicz jest podobny do i Wałęsy, i do mnie. Trzeba by poszukać innego aktora – wyjaśnił, przypominając, że aktor wcielił się w 2013 roku zagrał główną rolę w „Wałęsa. Człowiek z nadziei”.

Jak poznali się Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy?

Aleksander Kwaśniewski wziął ślub z Jolantą Konty w listopadzie 1979 roku. W 2005, pod koniec drugiej kadencji prezydenckiej, para wzięła ślub kościelny w kaplicy pałacowej; ceremonii przewodniczył ksiądz prałat pułkownik Jan Domian. Ich jedyna córka Aleksandra przyszła na świat w 1981 roku.

Kwaśniewski kilka lat temu w wywiadzie dla tygodnika „Przegląd” opowiadał, jak poznał swoją żonę. – Kiedy byłem szefem rady uczelnianej, dwoje kandydatów ubiegało się o funkcję przewodniczącego rady Wydziału Prawa: Jolanta Konty i Sławek Czarlewski. I Jola wygrała. Jak zobaczyłem ją w akcji, to pomyślałem, że nie dość, że piękna kobieta, to jeszcze taka energiczna i zdolna... Zakochałem się! – mówił.

