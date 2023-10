Dziś w serialu „Pierwsza miłość”: Marysia odwiedza Kacpra, na którego czekają złe wieści od lekarzy

Dziś w „Pierwszej miłości” Artur będzie miał powody do zazdrości, a Marysia znów poczuje coś do Kacpra. To jednak nie koniec zwrotów akcji.

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go. Co wydarzyło się w poprzednim odcinku serialu? Streszczenie 3672. odcinka Anka przyłapuje "Białego" i Igę w dwuznacznej sytuacji. Żałuje, że zdecydowała się wrócić, by dać Kamilowi drugą szansę. "Biały" stara się wytłumaczyć jej, co zaszło między nimi, ale Anka ucieka. Tymczasem do kawiarni, w której pracuje Arek, przychodzą dwie influencerki, które od samego początku sprawiają mu kłopoty. Błacha z pozoru sytuacja eskaluje do poważnych w skutkach konsekwencji. Dzięki wsparciu Marty, Arek nabiera nadziei na lepsze jutro. Natomiast Śmiałek dowiaduje się o sekrecie Bartka i Emilki. Jest w szoku, ale z niezwykłym entuzjazmem przyjmuje tę wiadomość. Para prosi go jednak o zachowanie dyskrecji. Roman wreszcie wraca do Wadlewa po dłuższym pobycie w szpitalu. Natomiast dzięki pomocy Biernackiego Iga rozpoczyna nową pracę jako pomoc w dziekanacie. Co dziś w serialu „Pierwsza miłość”? Streszczenie odcinka 3673. Marysia cieszy się, że może wreszcie odwiedzić Kacpra w szpitalu. Jego wyznanie w trakcie zamachu w kinie rozbudziło w niej dawne uczucia. Radość przerywa rozpaczliwa prośba Julki o pomoc... Tymczasem Dorota otrzymuje pewien prezent. Zazdrosny Artur jest przekonany, że to próba przekupienia jej przez Lipińskiego. Okazuje się, że biznesmen od dłuższego czasu chciał ponownie spotkać się z Dorotą. Czego może chcieć po tym, jak jego żona niemal pozbawiła ją życia? Natomiast Kacper, po przebytej operacji, otrzymuje niepokojące wieści – nie wszystko poszło po myśli lekarzy. Natomiast Kaśka niechcący doprowadza jedną ze swoich klientek do płaczu. Okazuje się, że jest ona nieszczęśliwa w związku i podejrzewa męża o zdradę. Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”? „Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w telewizji Polsat. Czytaj też:

