Kolejny odcinek serialu „Barwy szczęścia”. Matka Cezarego nakłania go do ślubu z Sofią

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Nowy odcinek serialu „Barwy szczęścia”

Rawiczowa wciąż okłamuje Cezarego licząc, że jednak nie odzyska on wspomnień. Dodatkowo zaczyna nakłaniać syna do szybkiego ślubu z Sofią. Z kolei Malwina podpowiada Natalii, by poprosiła o pomoc Darka Janickiego. Ten jako przedstawiciel Józka Sałatki może zajrzeć do mieszkania, które wynajmuje Sofia i wziąć od Cezarego jego nowy numer telefonu.

Za to Karolina odkrywa, że Bruno przyjechał do Warszawy na rozprawę w sprawie ataku na Rafała. Biznesmen zostaje skazany na rok prac społecznych oraz obowiązkową terapię, ale pozostaje na wolności. A pierwszą osobą, której przekazuje dobrą nowinę, nie jest wcale Bożena, tylko właśnie Różańska. Tymczasem Dominika przekazuje Mateuszowi list od jego matki i opowiada chłopcu kolejne zmyślone historie o pobycie Soni na Islandii. Sebastian coraz bardziej się obawia, że ich kłamstwa wyjdą w końcu na jaw.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

