Katarzyna Zielińska ponownie wzięła ślub! „Dawno nie było mi tak dobrze”

Aktorka Katarzyna Zielińska i Wojciech Domański, współzałożyciel i dyrektor zarządzający firmy inwestycyjnej Custodia Capital, pobrali się w sierpniu 2013 roku. Wówczas o ich ślubie rozpisywały się wszystkie media w Polsce, a suknia panny młodej z malutką kokardką przy dekolcie przeszła do historii.

Para doczekała się później wspólnie dwóch synów – Henryka (ur. 2015) i Aleksandra (ur. 2017).

Katarzyna Zielińska i Wojciech Domański znów wzięli ślub

W tym roku Zielińska i Domański świętowali 10. rocznicę ślubu. Z tej okazji wybrali się w podróż do Portugalii, gdzie finansista ponownie oświadczył się aktorce.

Idąc za przykładem Roberta i Anny Lewandowskich czy Omeny Mensah i Rafała Brzoski, Zielińska i Domański w miniony weekend ponownie się pobrali. Zielińska miała na sobie długą, białą suknię z odsłoniętymi ramionami. Na fotce, jaką zamieściła w sieci para widać, że w ceremonii ważny udział brali też ich synowie. „Dawno nie było mi tak dobrze. Tyle emocji i najukochańsi ludzie wokół. Najlepiej na świecie” – napisała Zielińska w opisie.

„Ach co to był za ślub!” – napisała w komentarzach pod fotką na Instagramie Marta Żmuda-Trzebiatowska. „Kasiu i Wojtku! Cóż to był za dzień i wieczór obłędny, pełen miłości. Dziękujemy za to, że mogliśmy być z Wami” – dodała Agata Młynarska. „Ale pięknie!!!” – oceniła Katarzyna Glinka. „Gratulacje Kasia!!!” – życzyła Marta Wojtal.

