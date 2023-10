„Warsaw Shore”. Co w nowym odcinku? Widzów czeka rollercoaster emocji

Za oknami jesień, ale w Warsaw Shore wciąż trwa gorące lato. Po dobrej imprezie trzeba naładować baterie na kolejny dzień pełen wrażeń. Ronaldo i Sequento zadbają, aby wszyscy aktywnie spędzili poranek. Świeżaki przejdą chrzest bojowy i zaliczą test na Ekipowicza, a atmosferę w domu dodatkowo podgrzeje erotyczny taniec. Sporty wodne skutecznie ostudzą emocje. Uczestnicy wskoczą na falę.

Ekipa leci na Szczecin. Tego dnia najbardziej szalonych imprezowiczów w Polsce czeka daleka wyprawa do klubu Pinokio. Bifor przeniesie się do busów, a Renatka zaliczy wyjątkowo szybki game over. Warsaw Shore to ostra jazda nie tylko na imprezach – zanim Ekipowicze podbiją klubowy parkiet, czeka ich rozgrzewka w miejscowym parku rozrywki.

Rollercoastery i inne ekstremalne atrakcje dostarczą skrajnych emocji, a Spiker ponownie udowodni, że ma stalowe nerwy. Ekipa ruszy na imprezę naładowana adrenaliną. Nie zabraknie też dram – na loży pojawi się wyjątkowy gość i dojdzie do kolejnej kłótni ekipowej ex-pary. „Bracia z jednego jaja” ruszą na polowanie, a Czarny Polak znów nie pozostanie obojętny na wdzięki Oli.

Kiedy oglądać nowy odcinek „Warsaw Shore”?

To i jeszcze więcej w trzecim odcinku 19. sezonu „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy”. Premiera już w niedzielę 1 października o godz. 23.00 w MTV Polska. Wszystkie odcinki będą również dostępne w serwisie Player.pl.

Dla wszystkich fanów programu MTV ma świetną wiadomość! Stacja przygotowała specjalną emisję dla widzów, którzy pragną jeszcze większej dawki emocji. Po każdym odcinku „Warsaw Shore”, o godzinie 23:55 emitowany będzie nowy sezon programu „All Star Shore”.

Galeria:

„Warsaw Shore”. Zdjęcia z najnowszego odcinkaCzytaj też:

Mocne afery i zawody w połykaniu parówek. W finałowym odcinku „Warsaw Shore” będzie się działo!Czytaj też:

„Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” powraca! Dziś startuje nowy sezon