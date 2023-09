„M jak miłość”. Nowe wieści o ojcu Nadii. Co u Zduńskich?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

Co w nowym odcinku „M jak miłość” ?

Zduńscy i Budzyńscy wzajemnie się wspierają. Próbują przetrwać trudne chwile po pogrzebie Marszałka i zawale Piotra. Gdy chory wychodzi ze szpitala, lekarz uprzedza, że czeka go długa rehabilitacja i leczenie do końca życia. Paweł postanawia zamknąć na jakiś czas rowerownię i wspólnie z żoną poprowadzić bistro, by odciążyć Kingę, pochłoniętą opieką nad mężem i załamaną matką. Poza tym Franka obiecuje szwagierce, że oboje z mężem wezmą do siebie bliźniaczki oraz Sapera. Z kolei Budzyński załatwia Piotrowi wsparcie finansowe ze strony kancelarii – na co jednogłośnie zgadzają się Kamil i Adam. Magda w żałobie może liczyć nie tylko na najbliższą rodzinę, ale również na Pawła, który na nowo zapewnia ją o swojej przyjaźni. Budzyńscy szykują się poza tym do wystąpienia o adopcję Nadii, załatwiając ostatnie potrzebne dokumenty. Tymczasem ojciec dziewczynki, nieprzytomny i ciężko ranny, trafia do szpitala polowego w Ukrainie. Julia – mimo dramatu, który przeżywa Andrzej z rodziną – nadal planuje zemstę na byłym kochanku.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

