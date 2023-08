Produkcja „Belfer” z charyzmatycznym Maciejem Stuhrem w roli polonisty Pawła Zawadzkiego na długie lata postawiła wysoko poprzeczkę innym kryminalnym historiom. Canal+ po raz pierwszy udostępnia materiały zza kulis, w których twórcy i aktorzy mówią o pracy na planie.

– Nowy sezon to zupełnie świeże rozdanie dla Belfra. Pojawiają się niewyjaśnione tajemnice z przeszłości bohatera oraz ojca Pawła, Kapitana – człowieka morza, surowego i niechętnie dzielącego się z synem szczegółami ze swojego życia To ogromna przyjemność zagrać tę rolę i wziąć udział w tak ekscytującym projekcie. Było to dla mnie tym większe wyzwanie, że stanowię element przeszłości Pawła, postaci już znanej, ale której historia do tej pory nie była ujawniana widzom. Jestem kluczem do jego osobowości i tego, jakim stał się człowiekiem – wyznał Jacek Koman, serialowy ojciec głównego bohatera.

„Belfer” z Maciejem Stuhrem powraca. Mamy pierwsze materiały z planu serialu

„Belfer” znów trafia do zamkniętej społeczności

Belfer wraca do korzeni i z Wrocławia przenosi się do rodzinnego miasteczka, Małomorza. Podobnie jak w Dobrowicach z pierwszego sezonu czuć tu klimat hermetycznej, zamkniętej społeczności i pulsujące napięcie, które rośnie wraz z odkrywaniem przez bohatera kolejnych skrywanych przed światem tajemnic.

Podobnie też jak w pierwszym sezonie serial stoi młodymi utalentowanymi aktorami, którzy z pewnością mają przed sobą wielkie kariery. Podobnie jak dla Sandry Drzymalskiej czy Józefa Pawłowskiego „Belfer” stał się przepustką do zawodowego rozwoju, tak tu brawurowe zagrane role przez Michaela Zielińskiego czy Wiktorię Kruszczyńską zostaną docenione przez rzesze krytyków.

Trzeci sezon „Belfra”. O czym jest?

Nowy sezon rozpoczyna się od oczyszczenia Belfra z zarzutów, dzięki czemu wychodzi z więzienia. Dzięki swojemu ojcu oraz jego lokalnym znajomościom Paweł podejmuje ponownie pracę jako polonista, tym razem w liceum w miasteczku, gdzie dorastał. Dostaje pod opiekę klasę maturzystów. Kiedy podczas rejsu, w który ojciec i syn zabierają grupę nastolatków, z pokładu znika jeden z uczniów – buntownik i outsider Kacper Krynicki – lokalna policja rozpoczyna najtrudniejsze w historii miasteczka śledztwo.

Podkomisarz Ewa Krawiec szybko orientuje się, że nie może być tu mowy o samobójczym utonięciu. Ze sprawą może być związany właściwie każdy z otoczenia chłopaka i to zarówno klasowych kumpli, jak i kręgu dorosłych uwikłanych w skomplikowaną siatkę lokalnych powiązań.

Niesztampowa zagadka oraz wielokrotne zwroty akcji – nowy „Belfer” to kryminał, który zaskakuje więcej niż raz.

Premiera serialu 8 września 2023 roku w Canal+ Premium.

