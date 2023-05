Najlepsze seriale dokumentalne na HBO Max. Nie będziesz mógł się oderwać

„Allen kontra Farrow”



Analiza jednego z najbardziej publicznych skandali Hollywood - trwającej od wielu lat sprawy zarzutów o molestowanie stawianych pod adresem Woody'ego Allena, także jego późniejszy proces o opiekę i związek Allena z córką Mii Farrow, Soon-Yi.



„Złap i ukręć łeb”



Ekranizacja kameralnych wywiadów z sygnalistami, dziennikarzami, prywatnymi detektywami i informatorami przeprowadzonymi przez zdobywcę Pulitzera, Ronana Farrowa, podczas pracy nad jego podcastem i książką pod tym samym tytułem.



„Kocham Cię, teraz umieraj”



Dokument o sprawie samobójstwa nastolatka, która wywołała ogromną dyskusję publiczną w Stanach Zjednoczonych w 2014 roku.



„Ku przepaści: Bóg, chciwość i kult Gwen Shamblin”



Serial dokumentalny przedstawiający kontrowersyjny kościół Remnant Fellowship i jego przywódczynię, guru dietetyki, Gwen Shamblin Larę. Po zdobyciu sławy Lara założyła kościół, który wkrótce został oskarżony o nadużycia w swoich praktykach.



„Morderstwo w Madison”



Dokument o trudnej podróży i poszukiwaniach młodego mężczyzny zdeterminowanego, by dotrzeć do szczegółów dotyczących morderstwa jego matki.



„Obsesja zbrodni”



Serial dokumentalny będący zapisem dziennikarskiego śledztwa prowadzonego w sprawie brutalnego seryjnego gwałciciela i mordercy. Wciągające studium nierozwiązanej sprawy mordercy z Golden Gate, który terroryzował Kalifornię w latach 70. i 80.



„Dama i Dale”



Czteroodcinkowy serial dokumentalny HBO „Dama i Dale” przedstawia niezwykłą historię życia Elizabeth Carmichael, pewnej siebie bizneswoman, która zdobyła rozgłos podczas kryzysu paliwowego w latach 70. promując oszczędny trójkołowy samochód Dale. W czasach, kiedy na drogach królowały wielkie amerykańskie samochody, Liz chciała wprowadzić na rynek futurystyczny pojazd, który miał palić niecały galon na 70 mil. Intensywna promocja sprawiła, że życiorysem Liz zaczęła interesować się opinia publiczna i media, które odkryły wiele tajemnic, zaczęły poddawać w wątpliwość wiarygodność zastosowanej w trójkołowcu technologii i prześwietlać burzliwą przeszłość Carmichael.



„Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta”



Serial dokumentalny odkrywający sensacyjne informacje na temat serii niewyjaśnionych przestępstw i osoby powiązanego z nimi milionera Roberta Dursta.



„Tiger”



„Tiger” prezentuje niepublikowane nigdy wcześniej nagrania i wywiady z tymi, którzy najlepiej znają Tigera Woodsa – w tym z jego byłym pomocnikiem i bliskim przyjacielem, Stevem Williamsem oraz legendą golfa Sir Nickiem Faldo. W produkcji nie brakuje też rozmów z przyjacielem Earla Woodsa, ojca golfisty, Petem McDanielem, pierwszą prawdziwą miłością sportowca – Diną Parr oraz przerywającą milczenie Rachel Uchitel, główną postacią skandalu obyczajowego, który na zawsze zmienił życie Tigera.

Produkcja przedstawia intymny obraz cudownego dziecka, którego poświęcenie i obsesja na punkcie gry w golfa nie tylko przyniosły mu sławę i sukces. Sprawiły także, że poszedł on krętą drogą, która ostatecznie doprowadziła do jego legendarnego powrotu na szczyt i ogromnego zwycięstwa w 2019 roku.



„Agenci chaosu”



Dokument powstał w odpowiedzi na doniesienia o rosyjskiej ingerencji w przebieg wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku. W dokumencie zobaczymy niepublikowane nigdy wcześniej nagrania z rosyjskich farm trolli i filmy znalezione w rosyjskim dark necie, które są częścią misternego planu podważenia demokracji. Jego twórcy chcą zaalarmować amerykańską opinię publiczną, ale podkreślają, że „agentami chaosu" są nie tylko Rosjanie. Podobną rolę pełnią znane osobistości z amerykańskiego świata polityki, które z powodu dwulicowości, skorumpowania lub sprzyjających okoliczności pomagały Putinowi w realizacji jego planów i wzięły na cel ufną i niepodejrzewającą niczego amerykańską opinię publiczną.Czytaj też:

W 3. sezonie „Wiedźmina” Jaskier będzie miał romans z... mężczyzną. Jego tożsamość zaskoczy fanówCzytaj też:

20+ znakomitych seriali na Netflix, które są oparte na faktach