SkyShowtime zapowiada masę nowości w maju. Co obejrzymy?

Już w maju na SkyShowtime pojawi się m.in. serial „Fatal Attraction”, który jest remakiem kultowego filmu „Fatalne zauroczenie”. Pojawi się też thriller kryminalny „A Town Called Malice”, którego akcja toczy się na początku lat 80. w plażowych klubach i cieniu palm na wybrzeżu Costa del Sol. Subskrybenci obejrzą również kolejne premierowe odcinki takich seriali jak „Rabbit Hole” z Kieferem Sutherlandem czy „Grease: Rise of the Pink Ladies”. Czekać na widzów będą też premiery filmów, które są absolutnymi must-see, m.in. „A Quiet Place” z Emily Blunt i Johnem Krasinskim.

Maj na SkyShowtime. Lista premier

„Czech it Out!”



Znany smakosz Lukáš Hejlík i jego nastoletnia córka Klára Hejlíková wyruszają ku niesamowitej kulinarnej przygodzie przez Czechy. Podczas tej wyprawy poznają bogactwo kuchni, kultury i dobrą zabawę, jakie oferuje ich kraj. Wspólnie odkrywają miejsca fascynujące zarówno kulinarnie, jak i historycznie. Odwiedzając wyjątkowe czeskie lokalizacje, w których można zjeść i zatrzymać się na chwilę, ojciec i córka dowiadują się więcej o sobie samych, a także i o sobie nawzajem. Czech It Out! to program przedstawiony w formie wpisów do ilustrowanego dziennika podróży Klary, która zaprasza tubylców i turystów do rozsmakowania się w Czechach.



„Hackerville”



Po ataku hakerskim na duży niemiecki bank policji udaje się ustalić, że sprawcy znajdowali się w Rumunii. Wysłana zostaje tam Lisa Metz (Anna Schumacher), frankfurcka ekspertka od cyberbezpieczeństwa z niemieckiej agencji śledczej. Kobieta udaje się do Timisoary – miasta w którym się urodziła – aby podjąć współpracę z miejscowymi śledczymi. W kraju, z którego uciekła z rodzicami jako dziecko, Lisa czuje się jednocześnie dziwnie znajomo i kompletnie obco. Po raz pierwszy w życiu musi też skonfrontować się z niejasną przeszłością swojej rodziny.



„A Town Called Malice”



Ekscytująca mieszanka thrillera kryminalnego i sagi rodzinnej z początku lat 80. opowiada historię Lordów – rodziny byłych gangsterów z południowego Londynu, którzy spadli na sam dół przestępczego łańcucha pokarmowego i nie są z tego powodu szczęśliwi. Po ucieczce na Costa del Sol w Hiszpanii w wyniku porachunków gangów, Lordowie zdają sobie sprawę, że jest to świetna okazja, aby wykreować siebie na nowo i odzyskać dawną chwałę. Poświęcają jednak tyle samo czasu na walkę ze sobą, co z przeciwnikami. Witamy na Costa del Crime.



„Fatal Attraction”



Remake kultowego thrillera psychologicznego z lat 80. Nowy serial prezentuje tytułowe fatalne zauroczenie oraz ponadczasowe tematy małżeństwa i zdrady ze współczesnej perspektywy, która rzuca nowe światło na silne kobiety, zaburzenia osobowości i obsesję kontroli.

W głównych rolach występują: Joshua Jackson jako Dan Gallagher i Lizzy Caplan jako Alex Forrest.



„Villeneuve Pironi: Racing's Untold Tragedy”



Gilles Villeneuve i Didier Pironi byli jednocześnie przyjaciółmi i kierowcami legendarnego zespołu Ferrari, który w latach 80. święcił triumfy w Formule 1. Połączyła ich pasja i uzależnienie od szybkości, jednak później pewne kontrowersyjne wydarzenie poróżniło ich na zawsze. Przyjaźń, obłuda, ambicja i honor zderzają się ze sobą z iście wyścigowymi prędkościami w tym przełomowym dokumencie, w którym po raz pierwszy wypowiadają się osoby najbliższe obu kierowcom.



„Grease: Rise of the Pink Ladies”



W serialu Grease: Rise of the Pink Ladies występują: Marisa Davila jako Jane, Cheyenne Isabel Wells jako Olivia, Ari Notartomaso jako Cynthia, Tricia Fukuhara jako Nancy, Shanel Bailey jako Hazel, Madison Thompson jako Susan, Johnathan Nieves jako Richie, Jason Schmidt jako Buddy, Maxwell Whittington-Cooper jako Wally i Jackie Hoffman jako wicedyrektorka McGee. Akcja tego rozśpiewanego serialu toczy się 4 lata przed fabułą oryginalnego Grease. W 1954 roku, nim rock'n'roll stał się modny, a gang T-Birds zyskał sławę najfajniejszego w szkole, cztery zbuntowane outsiderki postanawiają zacząć żyć na swoich zasadach. Ich bunt szybko wywołuje w szkole moralną panikę, która na zawsze zmieni liceum Rydell High.



„Law & Order”, sezon 22.



Legendarny, nagrodzony Emmy producent i twórca Dick Wolf, powraca z nowym sezonem serialu Law & Order. Kontynuując swoje dziedzictwo, przedstawia w serialu sprawy inspirowane najgłośniejszymi współczesnymi wydarzeniami ze świata. Na ekranie oglądamy nowe gwiazdy i uwielbiane przez fanów postacie. Nowe sezony nagrodzonego Emmy serialu zachowują klasyczny podział na dwie części – jedną o policjantach prowadzących dochodzenie i jedną o adwokatach wymierzających sprawcom karę.



„Psi patrol”



Animowany serial dla przedszkolaków opowiadający o przygodach szóstki bohaterskich szczeniaków i doskonale znającego się na nowoczesnej technologii 10-latka o imieniu Ryder, który steruje ich misjami. Pieski poruszają się fantastycznymi pojazdami i świetnie radzą sobie z rozwiązywaniem problemów, dzięki czemu każdego dnia mogą z humorem pomagać mieszkańcom Zatoki Przygód. Strażak Marshall, policjant Chase, pilotka Skye i każdy z pozostałych szczeniaków odznacza się wyjątkową osobowością i zestawem umiejętności, które pomagają całej paczce świecić przykładem i udowadniać, jak ważna jest praca zespołowa.



„Rabbit Hole”



Serial z gatunku thrillerów szpiegowskich. Opowiada historię Johna Weira (Kiefer Sutherland), sprytnego korporacyjnego szpiega, który zostaje wrobiony w morderstwo przez potężne siły potrafiące kontrolować i wpływać na całe społeczności.



„Ciche miejsce”



Jeśli cię usłyszą, padniesz ich ofirą. Trzymający w napięciu horror opowiadający historię rodziny zmuszonej zachowywać całkowitą ciszę, aby nie zwabić morderczych stworzeń reagujących na każdy dźwięk. Evelyn (Emily Blunt) i Lee (John Krasinski) Abbott wiedzą, że nawet najmniejszy szept czy odgłos może przynieść śmierć. Zrobią jednak wszystko, by podjąć walkę i ochronić swoją rodzinę.



„Vengeance”



Ceniony scenarzysta BJ Novak (The Office) łączy siły z wizjonerską wytwórnią Blumhouse Productions (Get Out, The Purge) w reżyserskim debiucie opowiadającym historię dziennikarza i podkastera podróżującego z Nowego Jorku do Teksasu w celu zbadania sprawy śmierci swojej byłej dziewczyny. Efekt tej pracy to wciągająca czarna komedia z doskonałą obsadą, w której znaleźli się m.in. Issa Rae, Ashton Kutcher, Boyd Holbrook, J. Smith-Cameron i Dove Cameron.Czytaj też:

