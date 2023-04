W „Na Wspólnej” Ada ma dość Smolnego i poprosi o pomoc… bestię?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w nowym odcinku

Basia mówi Krzysztofowi, co usłyszała od Wandy – zabiła męża za to, co robił jej i ich córce! Mimo potwierdzenia winy pisarki, Smolny wciąż wstrzymuje ujawnienie tej sensacji. Tłumaczy Adzie, że chce to jeszcze potwierdzić u Kotza, który lata temu przecież prowadził tę sprawę. Krzysztof i Basia dopadają mężczyznę, a Ada żali się na Smolnego jego największemu wrogowi, Baliszewskiemu. Ten pyta, czy ma wkroczyć.

Nowak martwi się wynikami badań córki. Julka boi się, że to jej koniec z futbolem. Nie pomaga pocieszanie przez przejętą Ulę. Wieczorem – gdy Jula już śpi – Igor opowiada Hofferównie historię swojej przygody z piłką nożną. Pokazuje swoje zdjęcia z młodości – szczęśliwa Ula jest coraz bliżej Nowaka.

Cieślikowie słyszą od syna, że dzisiaj na kortach chce im kogoś przedstawić. Monika jest podekscytowana – Kajtek na pewno zakochał się w córce Matyldy, która tak jej imponuje. Już wyobraża sobie wspaniałych przyszłych teściów. Tymczasem syn poznaje rodziców z głuchą dziewczynką – jego sympatią! Z pocieszeniem dla Moniki przychodzi Matylda, która zaprasza Cieślików na kolację z jej mężem, krezusem finansowym.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

Czytaj też:

Nowy odcinek „Pierwszej miłości”. Marysia poniesie winę za rozpad małżeństwa Kacpra?Czytaj też:

TVP pracuje nad nowym serialem. O czym będzie „Matylda”?