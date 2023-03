Pakujcie walizki i szykujcie się do lotu. Wiemy, gdzie kręcony będzie 3. sezon serialu „Biały lotos”

Twórca uwielbianej antologii Mike White drażnił się co prawda z fanami przy okazji finału drugiej odsłony, że teraz jego serial może udać się do Azji. Dopiero teraz udało się jednak zdobyć "Variety" oficjalne potwierdzenie, że nowy sezon zabierze widzów do Tajlandii.

„Biały Lotos”. Co wiemy o serialu?

Dwa pierwsze sezony serialu „Biały Lotos” kręcone były w kurortach Four Seasons kolejno na Hawajach i we Włoszech. Jeżeli i w trzeciej odsłonie twórca wybierze sieć tych hoteli, możemy znaleźć się w Bangkoku, Chiang Mai albo Koh Samui. Z informacji „Variety” wynika też, że White szuka teraz też idealnych lokalizacji, aby rozpocząć zdjęcia.

Pierwotnie „Biały Lotos” miał być serią limitowaną, jednak po tym, jak zachwycił krytyków i widzów, jego twórca i stacja HBO Max podjęli decyzję o przedłużeniu serii. To satyra społeczna, w której roi się od intryg i szczegółów pozornie idealnego życia bogatej śmietanki. Centralnym puntem całego dramatu jest też personel tytułowego hoteli, którego działania mają bezpośredni wpływ na gości.

Kiedy 3. sezon serialu „Biały Lotos”?

Na datę premiery kolejnej odsłony serialu przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście dwóch pierwszych sezonów, możecie je nadrobić na platformie HBO Max.

