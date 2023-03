W „M jak miłość” Jakub odkrywa kolejny sekret Kasi, a Iza wyznaje Marcinowie prawdę

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

Co w nowym odcinku „M jak miłość”?

Radek przed wyjazdem z Gródka kolejny raz wyznaje Izie miłość, a Marcin prosi w końcu żonę, by była z nim szczera. Gdy zdaje sobie sprawę, jak bardzo się zbliżyła do kolegi, jest w szoku. Aneta wyznaje Iwonie i Aleksandrze, że jest zazdrosna o motocykl Olka. Seniorki radzą dziewczynie, by znalazła z mężem hobby, które ich połączy zamiast rozdzielać. I Chodakowska postanawia w końcu odwiedzić Olka w garażu.

Jakub wraca po chorobie do pracy i odkrywa, że Kasia dotąd go okłamywała zapewniając, że jest jedynaczką. W agencji zjawia się nagle młodsza siostra lekarki Justyna Stawska która wyznaje, że są od lat ze soba skłócone i prosi detektywa, by pomógł jej naprawić relacje. Kolejnym gościem agencji zostaje striptizerka Kama. Dziewczyna na nowo prosi Marcina oraz Kubę o pomoc, skarżąc się na prześladującego ją stalkera.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

