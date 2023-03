Najlepsze nieanglojęzyczne seriale na Netflix. „Chwała” bije rekordy

Serial „Chwała” znów znalazł się na szczytach listy najchętniej oglądanych serii po tym, jak 10 marca na Netflix zadebiutowała jego druga część. Pierwszy sezon widzowie oglądać mogli od grudnia ubiegłego roku.

Tytuł bardzo spodobał się widzom na całym świecie. Część 2. koreańskiego dramatu w tygodniu od 6 do 13 marca odnotowała imponujące 124,46 mln godzin oglądania. Serial stał się też najchętniej oglądanym tytułem tygodnia od 13 do 19 marca z łączną liczbą 380,38 mln godzin odtwarzania. W sumie „Chwała” jest w zestawieniu TOP 10 Netfliksa już od siedmiu tygodni.

Widzowie Netfliksa chętnie oglądają także będące wysoko na liście TOP 10 tytuły takie jak „Po złej stronie torów” czy „Rana Naidu”. Sprawdźcie całą rozpiskę nieanglojęzycznych hitów platformy.

Seriale nieanglojęzyczne. TOP 10 na Netflix

10. „Maestro na wyspie”



Pewien muzyk postanawia zorganizować festiwal na malowniczej wyspie, gdzie nieoczekiwanie wplątuje się w romans i problemy innych ludzi.



9. „Triada”



Rebecca odkrywa, że po urodzeniu została rozdzielona z dwiema pozostałymi siostrami, wyrusza więc w niebezpieczną podróż, aby odkryć prawdę o swoim pochodzeniu.



8. „W imię boże: Wiara i kłamstwa”



Ten serial dokumentalny prezentuje mrożące krew w żyłach historie czworga Koreańczyków podających się za proroków i pokazuje mroczną stronę ślepej wiary.



7. „Mr. Queen”



Gdy współczesny kucharz zostaje uwięziony w ciele królowej z czasów dynastii Joseon, wybucha chaos.



6. „Po złej stronie torów”, sezon 1.



Rozgoryczony weteran wojenny bierze sprawy w swoje ręce, gdy panoszący się w jego dzielnicy dilerzy narkotyków atakują jego nastoletnią wnuczkę.



5. „Szybki kurs miłości”



Kochająca matka musi zmierzyć się z bezwzględnymi realiami prywatnej edukacji, gdy jej córka usiłuje dołączyć do klasy rozchwytywanego nauczyciela matematyki.



4. „Rana Naidu”



Kiedy bogaci i sławni mają problemy, to idą jak w dym do Rany Naidu. Ten może jednak nie poradzić sobie z własnymi kłopotami, gdy jego ojciec wychodzi z więzienia.



3. „Na szczyt: Serial”



Po śmierci męża Sole dochodzi do wniosku, że najlepiej zadba o syna, jeżeli stanie na czele gangu – nawet jeśli jej ojciec zostanie przez to jej wrogiem.



2. „Po złej stronie torów”, sezon 2.



Rozgoryczony weteran wojenny bierze sprawy w swoje ręce, gdy panoszący się w jego dzielnicy dilerzy narkotyków atakują jego nastoletnią wnuczkę.



1. „Chwała”



Kobieta, która przed laty przeżyła potworne tortury w szkole, wprowadza w życie drobiazgowy plan zemsty, aby sprawcy wreszcie zapłacili za to, co jej zrobili.Czytaj też:

