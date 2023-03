Antek Smykiewicz trafił do szpitala. Chwilę wcześniej promował swój singiel w „DD TVN”

Antek Smykiewicz największą popularność dzięki pojawieniu się w kilku talent show. Wokalistka próbował swoich sił „The Voice of Poland” czy „Must be the Music. Tylko muzyka”. Żadnego z programów nie wygrał, ale dobył wierną rzeszę fanów. Jego hit Pomimo burz, który miał premierę w 2015 roku, podbił listy przebojów.

Smykiewicz wykorzystał swoją popularność i wystąpił zarówno w „Tańcu z Gwiazdami” jak i „Twoja twarz brzmi znajomo”.

Antek Smykiewicz przebywa w szpitalu. Ma za sobą operację

Żadna z kolejnych piosenek Antka Smykiewicza nie cieszyła się już taką sympatią słuchaczy, jednak muzyk dalej tworzy. Dwa dni temu gwiazdor razem z Angeliką Liką Wdowczyk w „Dzień Dobry TVN” przedstawił swój najnowszy singiel „Nie pytaj”. Pobyt w śniadaniówce celebryta uwiecznił zdjęciem z prowadzącymi Ewą Drzyzgą i Agnieszką Woźniak-Starak, które znalazło się na jego profilu na Instagramie.

Jednak chwilę później Smykiewicz opublikował relację prosto ze szpitala. Wokalista pokazał się w lustrze w szpitalnej piżamie, a chwilę po operacji wrzucił zdjęcie proso ze szpitalnego łóżka. Na InstaStories pokazał także posiłek, który otrzymał w placówce. Antek Smykiewicz nie ukrywa, że pasjonuje się kuchnią, a od jakiegoś czasu prowadzi swój kanał w serwisie YouTube, gdzie opowiada o gotowaniu.

Na Instagramie z wyraźnym przekąsem opisał to, co znalazło się na talerzu, ale chwilę później optymistycznie przyznał, że „chociaż jest już po operacji”. Wygląda na to, że gwiazdor jest już w lepszej formie. Mimo obszernej relacji nie zdradził, co było powodem zabiegu.

