Klara z „Barw szczęścia” porwana? W jakim stanie jest Klemens?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. W ostatnim odcinku żona Rymana odrzuciła ugodę, a Weronika rozpoczęła śledztwo w sprawie uwięzionego w szpitalu psychiatrycznym Konarzewskiego. Najwięcej emocji bez wątpienia wzbudził jednak wątek Huberta, który martwi się o żonę. Klara ciągle nie dała znaku życia.

Nowy odcinek „Barw szczęścia”. Co dzieje się z Klarą?

Hubert coraz bardziej niepokoi się o Klarę, która nadal nie daje znaku życia. Na prośbę Pyrki, Kępski tuż po przylocie do USA zagląda z policją do mieszkania pisarki, ale dziewczyny na miejscu nie ma. Hubert zaczyna w końcu podejrzewać, że w ślad za jego żoną do Ameryki poleciał Bartosz Myśliński pragnąc zemsty za to, że doprowadziła do jego zwolnienia. Ryman jest w areszcie po próbie zabójstwa byłej żony a Klemens ma wstrząs mózgu i złamanie nogi. W szpitalu odwiedza prawnika nie tylko Natalia, ale także Zofia Ryman, wdzięczna, że uratował jej życie i wściekła na Zwoleńską.

Małgorzata znów umawia się z Cezarym Rawiczem pod pretekstem lekcji jazdy na kucyku dla Lei – i obiecuje biznesmenowi spotkanie także z Natalią, za co Jerzy krytykuje żonę. A jej córka jest zirytowana, że seniorka cały czas próbuje ją swatać. Renata wyznaje Dominice, że Marcin obwinia się o śmierć narzeczonej, bo ta zmarła w wypadku samochodowym, po kłótni o jego wyjazd na misję do Kosowa. Przyjaciółka ostrzega ją, że policjant może stawiać pracę wyżej niż uczucia zakochanych w nim kobiet.

