Hubert w „Barwach szczęścia” nie radzi sobie z tęsknotą Marysi

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku „Barw szczęścia”?

Hubert prowadzi w szkole zajęcia z pierwszej pomocy. Mężczyzna robi wszystko, by Marysia zapomniała o tęsknocie za Klarą. Anita dziękuje Kasi za pomoc w rozkręceniu biznesu na Sycylii. Łukasz umawia się na trening z Wangelem. Po rozmowie z szefem dochodzi do wniosku, że powinien zadbać o temperaturę uczuć w swoim małżeństwie. Weronika wraca do redakcji "Szoku". Zamierza zająć się sprawą mężczyzny, który od dziesięciu lat przebywa w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Został uwięziony, gdy ukradł rower. Ryman zostaje skazany.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

