Najpopularniejsze seriale na Netflix w 2022 roku

Najpopularniejsze seriale anglojęzyczne na Netflix w 2022 roku

10. „Virgin River”, sezon 4.



Chcąc zacząć od nowa, pogrążona w żałobie pielęgniarka przenosi się z Los Angeles do miasteczka na północy Kalifornii i jest zaskoczona tym, co — i kogo — tam zastaje.



9. „The Umbrella Academy”, sezon 3.

Dysfunkcyjna rodzina superbohaterów wspólnie próbuje rozwiązać tajemnicę śmierci ojca i zapobiec apokalipsie.



8. „Sandman”, sezon 1.



The Sandman opowiada historię Morfeusza, władcy snów, który uwięziony przez sto lat uwalnia się i wyrusza w podróż między światami, by odnaleźć skradzione mu artefakty i odzyskać dawną moc.



7. „Obserwator”, sezon 1.



Chłodne powitanie szybko przeradza się w piekło na ziemi, gdy tajemniczy „Obserwator” swoimi listami doprowadza Brannocków do granic wytrzymałości psychicznej, a jednocześnie na jaw wychodzą ponure sekrety okolicznych mieszkańców. Serial oparty na prawdziwej historii sławetnego „Watcher House” w New Jersey.



6. „Ozark”, sezon 4.



Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.



5. „Kim jest Anna?”



Dziennikarka bada historię Anny Delvey, która przekonała nowojorską elitę, że jest niemiecką dziedziczką.



4. „Bridgertonowie”, sezon 2.



Ósemka zżytego ze sobą rodzeństwa z rodziny Bridgertonów szuka szczęścia i miłości wśród wyższych sfer Londynu. Na podstawie bestsellerowych powieści Julii Quinn.



3. „Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera”



W ciągu kilkunastu lat Jeffrey Dahmer zamordował 17 nastoletnich chłopców i młodych mężczyzn. Jak udało mu się tak długo uniknąć aresztowania?



2. „Wednesday”, sezon 1.



Makabrycznie bystra i sarkastyczna Wednesday Addams prowadzi śledztwo w sprawie serii zabójstw, przysparzając sobie nowych przyjaciół i wrogów w Akademii Nevermore.



1. „Stranger Things”, sezon 4.



Kiedy w małym miasteczku Hawkins w tajemniczych okolicznościach znika Will Byers (Noah Schnapp), życie miejscowej społeczności wywraca się do góry nogami. Jego rodzina ze wszystkich sił próbuje go odszukać, lecz wszystkie tropy prowadzą donikąd.

TOP 10. Najlepsze seriale nieanglojęzyczne na Netflix w 2022 roku

10. „Nowy Eden”



Kilka osób aktywnych w mediach społecznościowych otrzymuje zaproszenie do promocji nowej marki napoju, zorganizowanej na tajemniczej, sielskiej wyspie. Wkrótce stopniowo zaczynają zdawać sobie sprawę, że raj nie jest tym, czym się wydaje.



9. „Po złej stronie torów”



Rozgoryczony weteran wojenny bierze sprawy w swoje ręce, gdy panoszący się w jego dzielnicy dilerzy narkotyków atakują jego nastoletnią wnuczkę.



8. „Oferta biznesowa”



Udając przyjaciółkę, Ha-ri pojawia się na randce w ciemno, żeby przestraszyć absztyfikanta. Nie spodziewa się jednak, że to prezes jej firmy, który składa jej propozycję.



7. „Cesarzowa Sisi”



W XIX-wiecznej Austrii namiętna i buntownicza Sisi oraz cesarz Franciszek Józef walczą o swoją miłość pośród nacisków, spisków i walki o władzę na wiedeńskim dworze.



6. „High Heat”



Kiedy tropy w sprawie morderstwa jego brata doprowadzają Poncho do strażaków, dołącza do nich, aby kontynuować śledztwo, znaleźć romans, rodzinę i seryjnego mordercę.



5. „Szkoła dla elity”, sezon 6.



Kiedy do ekskluzywnej hiszpańskiej szkoły trafia trójka pochodzących z klasy robotniczej uczniów, dochodzi do tragedii.



4. „Til Money Do Us Part”



Bogata i odnosząca sukcesy menedżerka sprzedaży ulega wypadkowi samochodowemu. Podczas gdy szuka zemsty, niechcący odnajduje miłość.



3. „Skradzione serce”



Mężczyzna szukający zemsty na organizacji handlującej organami odpowiadającej za śmierć jego żony nawiązuje romans z kobietą, która otrzymała jej serce.



2. „Niezwykła prawniczka Woo”



Znakomita prawniczka Woo Young-woo stawia czoła wyzwaniom na sali sądowej i poza nią jako nowicjuszka w uznanej kancelarii adwokackiej i kobieta w spektrum autyzmu.



1. „All of Us Are Dead”



Gdy w szkole wybucha epidemia wirusa zombie, uczniowie muszą znaleźć drogę ucieczki, zanim zakażenie zmieni ich w potwory.Czytaj też:

