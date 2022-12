„Na Wspólnej”. Zuza wciąż nieprzytomna a Ula… martwi się, że jest w ciąży

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3545?

Ula czuwa przy będącej w śpiączce Zuzie. Dziewczyna żali się mamie – podejrzewa, że jest w ciąży! Wyznaje też swoje obawy ukochanemu. Chłopak jest przerażony – nie może być teraz ojcem! Tymczasem zszokowany Kamil dowiaduje się od Tadeusiaka, że ktoś celowo uszkodził auto Zuzy. Hoffer nie wie, że to nie koniec jego problemów – w szpitalu Kolenda słyszy od Adamskiego, że ten zna prawdę o jej relacji z Kamilem.

Damian odbiera z posterunku żonę, która cały czas pomstuje na policjantów. Cieślika w końcu trafia szlag – każe żonie zamilknąć. I już nigdy nie zasłaniać się jego urzędem. Kłótnie rodziców słyszy Kajtek – ze łzami w oczach prosi, żeby się uspokoili… Monika z Damianem przepraszają się – jednak to, co widzą na czołówkach gazet, zaczyna ich przerażać. Karol ma dość Ali – Magda tylko na to czeka…

Do Karola przychodzi ojciec Ali. Błaga go pomoc – Ala nadal ćpa. Im, jako rodzicom, skończyły się już możliwości… Karol próbuje porozmawiać z ukochaną. Ala – pod wpływem narkotyków – jest agresywna i wyśmiewa go. Chłopak nie ma wyjścia – wyprasza ją z mieszkania. Widzi to Magda – daje Karolowi do zrozumienia, że nadal jej na nim zależy.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

