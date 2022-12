20 dobrych seriali Netfliksa, których mogłeś nie oglądać

20. „Upadek królestwa”



Syn saskiego szlachcica, Uhtred (Alexander Dreymon), zostaje osierocony i porwany przez Wikingów, którzy wychowują go jako jednego z nich. Już jako młody wojownik obserwuje upadek kolejnych brytyjskich królestw i toczy ze sobą wewnętrzną walkę, zastanawiając się, kim tak naprawdę jest - Sasem czy Wikingiem.



19. „The Spy”



W latach 60. Izraelczyk Eli Cohen porzuca pracę biurową i jako tajny agent Mosadu rusza na niebezpieczną, wieloletnią misję do Syrii. W tym opartym na faktach thrillerze Sacha Baron Cohen („Borat”, „Da Ali G Show”) wciela się w szpiega Eliego Cohena.



18. „Seven Seconds”



W Jersey City zostaje zabity piętnastoletni Afroamerykanin. Gdy policja próbuje zatuszować sprawę, rozpoczyna się poszukiwanie prawdy.



17. „Bloodline”



Danny (Ben Mendelsohn) - najstarszy z rodzeństwa i jednocześnie czarna owca rodziny powraca po latach do domu. Niespodziewany przyjazd na rodzinną uroczystość okazuje się próbą naprawienia relacji, która spotyka się z odrzuceniem.



16. „Marcella”



Marcella to 8-odcinkowy dramat kryminalny brytyjskiej produkcji. Jego bohaterką jest policjantka, która po zatraca się w pracy po odejściu męża i odebraniu jej dzieci. Odkrywa, że śledztwo, nad którym pracuje, związane jest serią mordów sprzed lat.



15. „The Stranger”



Gdy nieznajoma zdradza mu szokującą informację na temat jego żony, ojciec rodziny Adam Price zaczyna szukać odpowiedzi i wplątuje się w skomplikowaną intrygę.



14. „Niewiarygodne”



Gdy młoda kobieta zostaje oskarżona o kłamstwo w sprawie gwałtu, dwie policjantki badają serię zaskakująco podobnych ataków.



13. „Narcos”



Pochodzący z Kolumbii Pablo Escobar (Wagner Moura) jest baronem narkotykowym. Oddany rodzinie mężczyzna szybko zbija fortunę na handlu kokainą. Amerykańskie władze federalne starając się zakończyć jego nielegalną działalność wysyłają do Kolumbii agenta DEA - Steve Murphy (Boyd Holbrook), aby go zabił.



12. „Squid Game”



Ośmioodcinkowy serial przedstawia losy grupy osób, które z powodu trudnej sytuacji życiowej dały się nakłonić do udziału w serii gier, nie wiedząc, że przegrywający są w nich brutalnie zabijani.



11. „Black Mirror”



Ta antologia science fiction obejmuje wizje bliskiej przyszłości, w której mroczna strona ludzkiej natury wypacza największe technologiczne wynalazki.



10. „Sacred Games”



Wspólna przeszłość doprowadza uczciwego policjanta do zbiegłego szefa gangu, którego tajemnicze ostrzeżenie staje się początkiem misji ratowania Mumbaju przed katastrofą.



9. „Memories of the Alhambra”



Dyrektor firmy inwestycyjnej szuka twórcy nowatorskiej gry wykorzystującej rzeczywistość rozszerzoną. Na jego drodze staje jednak kobieta prowadząca hostel w Hiszpanii.



8. „Alice in borderland”



Gracz bez planu na życie i jego dwóch przyjaciół trafiają do Tokio w równoległym świecie, gdzie są zmuszeni do rywalizowania w serii sadystycznych gier, aby przeżyć.



7. „Mindhunter”



Koniec lat 70. Dwóch agentów FBI zmienia oblicze kryminologii, badając umysły morderców i niebezpiecznie przybliżając się do poznania istoty bezwzględnego zła.



6. „Nawiedzony Dom na Wzgórzu”



Wykorzystująca retrospekcje opowieść o rodzinie zmagającej się z upiornymi wspomnieniami o swoim starym domu i wydarzeniach, które zmusiły ją do jego opuszczenia.



5. „Dark”



Zaginione dziecko zmusza cztery rodziny do gorączkowego poszukiwania odpowiedzi. Pogoń za prawdą ujawnia szokujące, skrywane od pokoleń tajemnice.



4. „Ty”



Błyskotliwy menadżer księgarni Joe (Penn Badgley) poznaje młodą aspirującą pisarkę Beck (Elizabeth Lail). Posługując się mediami społecznościowymi, mężczyzna zdobywa wiedzę na temat dziewczyny, by móc się do niej zbliżyć. Z czasem jego niewinne zauroczenie przeradza się w obsesję.



3. „Bodyguard”



Jego bohaterem jest David Budd (Richard Madden), odważny i nieprzewidywalny weteran wojenny pracujący jako funkcjonariusz Ochrony Osób Publicznych londyńskiej policji.



2. „Ozark”



Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.



1. „Dom z papieru”



Ośmioro przestępców barykaduje się z zakładnikami w hiszpańskiej mennicy. W międzyczasie geniusz wśród złodziei manipuluje policją, by zrealizować swój plan. Czytaj też:

