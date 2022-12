„Na Wspólnej” Kiedy Zuza ląduje w szpitalu, Kamil zabawia się w łóżku z kochanką

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3540?

Kamil mówi dyrektor Kolendzie, że z powodu ich romansu nie może z nią pracować. Anna rozumie, przyjmuje jego rezygnację, po czym… znowu ląduje z Hofferem w łóżku. Upojne chwile przerywa telefon do Kamila – Zuza miała wypadek samochodowy i jest w ciężkim stanie.

Ala stara się dodzwonić do Karola – ten, wystraszony groźbami jej ojca, nie odbiera. Dziewczyna atakuje tatę – przecież narkotyki, które znalazł należały do niej. Wieczorem Ala zjawia się u Karola. Jest naćpana. Przyjaciele żądają od chłopaka, żeby ją wyrzucił. Co zrobi Karol?

Cielecki mówi Jarkowi, że spóźnił się ze złożeniem ich oferty do przetargu na intratną imprezę. Berg nie składa broni – wymyśla sprytny plan… Tymczasem Junior i Enigma mają filmiki nagich kobiet z damskiej szatni w klubie Bruna. Syn Bergów chce zabrać ukrytą tam kamerkę. I… zostaje złapany.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

