Sylwester Marzeń TVP bez zagranicznej gwiazdy? Wiemy, kto wystąpi na pewno

Sylwester Marzeń, który emituje TVP od 2016 roku, organizowany jest w Zakopanem. Wyjątkiem był przełom 2020 i 2021 roku, kiedy impreza ze względu na obostrzenia pandemiczne odbyła się w Ostródzie. Mimo że konkurencyjne stacje także organizują koncerty sylwestrowe dla ogromnej publiczności i z największymi gwiazdami, to właśnie TVP od pięciu lat cieszy się największą oglądalnością.

Sylwester Marzeń – kto wystąpi?

Wirtualne Media dotarły do informacji, że w tym roku na scenie Sylwestra Marzeń nie zobaczymy żadnej zagranicznej gwiazdy. Wystąpić za to ma śmietanka polskiej branży muzycznej: Justyna Steczkowska, Edyta Górniak, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Maja Hyży. Nie zabraknie też elementu disco-polo. Prawdopodobnie pojawi się także zespół Boys, Zenon Martyniuk oraz Sławomir i Kajra. Do tego grona ma dołączyć finalistka amerykańskiego Mam talent Sara James. Konferencja, podczas której stacja potwierdzi skład artystów, odbędzie się 14 grudnia 2022 roku.

Sylwester TVP bez zagranicznej gwiazdy?

Jeżeli medialne doniesienia okażą się prawdziwe, to będzie pierwszy od 2017 roku Sylwester Marzeń, podczas którego usłyszymy tylko rodzime gwiazdy. Wówczas wystąpiło aż pięciu zagranicznych artystów: Thomas Anders, Limahl, zespół Eruption, Filatov&Karas oraz Uniting Nations. W następnym roku Sylwestra z polskimi fanami celebrował włoski duet Al Bano i Romina Power, który wylansował popularny utwór „Felicita”, oraz zespół Ricchi e Poveri, twórcy przeboju „Acapulco”, a także Luis Fonsi znany z hitu „Despacito”. Natomiast na ostatniej imprezie sylwestrowej w Zakopanem zaśpiewali: Thomas Anders z legendarnego Modern Talking, Senhit – reprezentantka San Marino podczas Eurowizji, także zespół The Music From ABBA – Arrival From Sweden. Gwiazdą wieczoru był Jason Derulo.

Czytaj też:

Złote Globy wracają do telewizji. Kto ma szansę na statuetkę?Czytaj też:

QUIZ ze świątecznych filmów! Tylko dla prawdziwych fanów