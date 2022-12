Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Hoffer namiętnie całuje Annę

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3535?

Paweł proponuje Emila na ojca chrzestnego – Beacie to nie w smak… Tymczasem Larsson dowiaduje się, że jego wyniki wskazują na nawrót choroby nowotworowej. Roztrzęsiony tym Emil dopada Beatę i żąda, żeby natychmiast powiedziała mężowi, że to on jest ojcem Gucia. Ich kłótnię słyszy… Włodek.

Dręczony wyrzutami sumienia Kamil unika swojej żony. Zuza nie wie, co się dzieje. Tymczasem Kolenda próbuje sobie poradzić z zalotami doktora Adamskiego – pomaga jej wchodzący do szpitala Kamil. Na osobności Hoffer wyznaje Annie, że pierwszy raz zdradził żonę i słabo sobie z tym radzi. Po chwili para… tonie w pocałunkach.

Ewa zamartwia się o mamę i jej wyjazd do Australii. Ostrowski robi żonie i teściowej ogromną niespodziankę – kupuje dla Ewy bilet, by mogła lecieć razem z mamą. Radość i wdzięczność Ostrowskiej jest ogromna. Arek stwierdza, że spokój żony jest dla niego najważniejszy. Ma też prezent dla Ireny – teraz żaden Alzheimer nie będzie jej straszny.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

