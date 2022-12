„Barwy szczęścia”. Bartosz brutalnie atakuje Klarę

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w nowym odcinku?

O poranku Lilly rozstaje się z Justinem, jest naprawdę zachwycona wspólną zabawą. Później chłopak pomaga jej załatwić wcześniejszą wizytę u Oliwki dla żony delegata z Chin. Zbrowska jest jednak zażyłością kolegi z rywalką tak zirytowana, że postanawia donieść Kajtkowi o rozrywkowym życiu dziewczyny. Renata chce wycofać się z układu z Kodurem, ale ten namawia ją, by zgodziła się wziąć udział w jeszcze jednej prowokacji z Biniem. Dominika odkrywa, że przyjaciółka naraziła się na niebezpieczeństwo, by uwolnićją od Wolnego. Klara próbuje pracować w apartamencie wydawnictwa, ale Bartosz odwiedza ją z szampanem oraz informacją, że jej książka dostała nagrodę. Zaczyna znów flirtować z pisarką. A gdy Pyrka próbuje go wyprosić, mężczyzna nagle robi się agresywny i brutalnie ją atakuje.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

