Aleksandra Szwed dziś w serialu „Karniak”. Szkoleniowiec zmierzy się z własnymi uprzedzeniami

Na boisku nie ma miejsca na podziały, a futbol to sport dla każdego! Przekona się o tym trener Rutkowski, kiedy do jego biura zawita utalentowana piłkarka i złoży mu propozycję nie do odrzucenia. Z początku sceptycznie nastawiony do kobiet w piłce nożnej trener będzie gotowy swoje odszczekać... Aleksandra Szwed udowodni, że talent nie zna pojęcia płci, a kobieta w korkach może zawstydzić nie jednego dumnego piłkarza. Zobaczcie już teraz wywiad z aktorką.

„Karniak” – o czym jest serial? Kiedy oglądać?

„Karniak” to produkcja komediowa, w której wszyscy bohaterowie występują pod swoim prawdziwym nazwiskiem. W każdym z dziewięciu ok. 4-minutowych odcinków do trenera Rutkowskiego dołączy inna polska gwiazda. Po drugiej stronie trenerskiego biurka zasiądą: Radosław Majdan, Sławomir, Jarosław Gugała, Aleksandra Szwed, Michał Wiśniewski, Janusz Chabior i Agata Wątróbska, Katarzyna Bujakiewicz, Paweł Koślik oraz Tomasz Smokowski.

Czwarty odcinek miniserialu „Karniak” już dzisiaj po godz. 22.00 na Comedy Central. Kolejne odcinki w każdy poniedziałek i czwartek na antenie stacji oraz w digitalu – na kanale YouTube i profilu Facebook Comedy Central Polska.

