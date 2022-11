Nowości na Disney+. Co warto obejrzeć w wolny weekend?

„Bez granic z Chrisem Hemsworthem”



W każdym z odcinków aktor zgłębia coraz to nowsze sposoby walki ze starzeniem się. Jego misją jest jeszcze dokładniejsze poznanie ograniczeń ludzkiego ciała oraz znalezienie sposobów, dzięki którym wszyscy możemy jak najdłużej cieszyć się zdrowiem. Aby to sprawdzić i zrozumieć, Chris Hemsworth podejmuje się fizycznych i umysłowych wyzwań przygotowanych przez światowej klasy ekspertów, naukowców i lekarzy.



„The Bear”

Głównym bohaterem „The Bear” jest Carmen „Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), młody szef kuchni ze świata wykwintnych restauracji, który po bolesnym odejściu jednego z członków rodziny wraca do Chicago, by prowadzić rodzinny bar z kanapkami – The Original Beef of Chicagoland. Carmy zderza się z rzeczywistością tak odmienną od tego, do czego przywykł, i stara się odnaleźć w prowadzeniu małej firmy, czego nie ułatwiają mu wrodzony upór, oporna obsługa kuchni oraz napięte relacje rodzinne. A wszystko to dzieje się w cieniu straty brata, który popełnił samobójstwo.





„David Beckham: Drużyna w opałach”

David Beckham wraca w rodzinne strony. Dołącza do klubu Westward Boys we wschodnim Londynie, drużyny grającej w Echo Premier League, od której to zaczęła się jego przygoda z piłką. Westward nie wygrał ani jednego meczu przez cały sezon i w dodatku grozi im kolejny spadek w tabeli. Przed Beckhamem stoi spore wyzwanie. Czy uda mu się uratować drużynę?



„Zostawmy to między nami”



Podróż pewnej kobiety, która na nowo analizuje swoją przeszłą relację z zaufanym nauczycielem, obnażając epidemię powszechnego child groomingu w amerykańskich szkołach średnich.



„Zakłamanie”



Kiedy Lucy Albright i Stephen DeMarco spotykają się na studiach, są w wieku, gdy z pozoru prozaiczne wybory prowadzą do nieodwołalnych konsekwencji. Szybko pogrążają się w uzależniającym związku, który na zawsze zmieni nie tylko ich życie, ale życie wszystkich dokoła.



„Śnięty Mikołaj”



Scott Calvin zbliża się do swoich 65. urodzin i zdaje sobie sprawę, że nie może być wiecznie Mikołajem. Zauważa, że zaczyna wykonywa

obowiązki Świętego coraz wolniej, ale co ważniejsze, ma rodzinę, która mogłaby czerpać wiele korzyści z życia w normalnym świecie. Szczególnie dwaj synowie, z których jeden dorastał w Lakeside w stanie Illinois, a drugi – na biegunie północnym. Mając do pomocy mnóstwo elfów, Scott postanawia znaleźć odpowiedniego następcę na stanowisku Mikołaja. W tym samym czasie próbuje również przygotować swoich najbliższych na nową przygodę, czyli życie na południe od bieguna.



„Rozczarowana”

Od ślubu Giselle i Roberta minęło piętnaście lat i z czasem wielkie miasto straciło dla Giselle swój urok. W pogoni za bardziej baśniowym życiem powiększająca się rodzina postanawia więc zamieszkać w sennej podmiejskiej społeczności Monroeville. Niestety, nie jest to remedium, na które liczyła Giselle. Przedmieścia rządzą się własnymi prawami i mają swoją królową, Malvinę Monroe, która sprawia, że Giselle bardziej niż kiedykolwiek wcześniej czuje się nie na swoim miejscu. Rozczarowana tym, że jej "długo i szczęśliwie" ponownie się oddala, pomocy szuka w andalazyjskiej magii i przypadkowo przekształca całe miasto w krainę rodem z baśni, stawiając pod znakiem zapytania przyszłość i szczęście swojej rodziny. Teraz Giselle podejmuje walkę z czasem, by odwrócić zaklęcie i odnaleźć odpowiedź na pytanie, czym naprawdę jest "długo i szczęśliwie" dla niej i dla jej bliskich.



„Rosaline”

„Rosaline” to świeże i komediowe spojrzenie na klasyczną historię miłosną „Romea i Julii” Szekspira, opowiedzianą z perspektywy kuzynki Julii, Rosaline, która jest również niedawną miłością Romea. Gdy Romeo poznaje Julię i zaczyna coś do niej czuć, Rosaline łamie się serce i za wszelką cenę próbuje nie dopuścić do słynnego romansu oraz pragnie odzyskać swój obiekt uczuć.



„Barbarzyńcy”

Młoda kobieta udaje się na rozmowę o pracę do Detroit i rezerwuje dom na nocleg. Gdy przyjeżdża późno na miejsce, okazuje się, że zaszła pomyłka i dom został wynajęty również obcemu mężczyźnie, który już się w nim rozgościł. Wbrew swoim przeczuciom postanawia jednak nie szukać innego miejsca. Wkrótce odkrywa, że jest o wiele więcej powodów do obaw niż niespodziewany gość.



„Wilkołak nocą”

Krótkometrażówka opowiada historię tajnej organizacji łowców potworów, która zbiera się w zamku Bloodstone po śmierci ich przywódcy i bierze udział w śmiertelnej rywalizacji o potężny artefakt, przez który staną twarzą w twarz z niebezpiecznym potworem.Czytaj też:

